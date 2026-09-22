Приближается осеннее равноденствие: с 23 сентября ночи начнут удлиняться

В природе происходит важный астрономический поворот: 23 сентября Солнце пересечет экватор, и в Северном полушарии наступит астрономическая осень. После этого дни станут короче, а ночи постепенно начнут удлиняться.

Многие считают 22 сентября «днем равноденствия». Однако в 2026 году по ташкентскому времени осеннее равноденствие наступит 23 сентября в 05:05. Именно в этот момент центр Солнца пересечет плоскость земного экватора.

Что означает «равноденствие»?

Термин «равноденствие» происходит от латинских слов аекуус — «равный» и нокс — «ночь».

Равноденствие происходит дважды в год — в марте и сентябре. В марте в Северном полушарии наступает весеннее, а в сентябре — осеннее равноденствие.

Во время осеннего равноденствия Солнце пересекает небесный экватор с севера на юг. После этого в Северном полушарии Солнце начинает двигаться по более низкой траектории, и продолжительность светового дня сокращается.

Почему день и ночь не длятся ровно по 12 часов?

Название «равноденствие» не означает, что день и ночь длятся ровно по 12 часов.

На самом деле, из-за атмосферной рефракции и того, что восход и закат рассчитываются по верхнему краю солнечного диска, а не по его центру, световой день во многих местах длится чуть дольше 12 часов.

Например, 22 сентября в Ташкенте световой день составит около 12 часов 11 минут. А с 23 сентября продолжительность дня начнет сокращаться.

Что изменится с завтрашнего дня?

После осеннего равноденствия в Северном полушарии дни будут продолжать сокращаться, а ночи — удлиняться.

В Ташкенте 22 сентября Солнце взойдет примерно в 06:10 и зайдет в 18:20. А 23 сентября продолжительность светового дня составит около 12 часов 8 минут. В последующие дни эта разница будет увеличиваться.

Этот процесс продлится до зимнего солнцестояния в декабре. После этого дни снова начнут постепенно удлиняться.

Астрономическое начало больших перемен в природе

Равноденствие — это не просто дата в календаре. Это важное астрономическое явление, связанное с движением Земли вокруг Солнца и наклоном оси нашей планеты.

Поэтому 23 сентября 2026 года считается точкой отсчета астрономической осени для Северного полушария .

Значит, сегодня — канун равноденствия. А с раннего утра проявится еще одна знакомая закономерность природы: дни станут короче, а ночи начнут удлиняться.