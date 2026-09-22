Красногубая рыба-нетопырь: она не плавает по дну, а «ходит»

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Красногубая рыба-нетопырь: она не плавает по дну, а «ходит»

Привлекающая внимание своим необычным видом росй-липпед батфиш, или Огкокефалус порректус одна из самых примечательных черт этой рыбы — ярко-красный рот, похожий на человеческие губы. Она обычно небольшого размера, и, согласно данным ФишБасе, максимальная зарегистрированная длина составляет 13,9 сантиметра. Продолжительность её жизни пока точно не установлена.

Однако самая интересная особенность этой рыбы — не её внешний вид, а способ передвижения. Красногубая рыба-нетопырь не приспособлена к активному плаванию на большие расстояния. Она использует свои грудные и брюшные плавники как ноги, буквально «шагая» по морскому дну.

Этот вид обитает в восточной части Тихого океана, преимущественно вокруг острова Кокос недалеко от Коста-Рики. Она живет на морском дне, обычно на глубине 35–150 метров.

Красногубая рыба-нетопырь стоит на песке на морском дне.

На голове рыбы имеется специальный орган — иллиций, помогающий приманивать добычу. Он выполняет функцию своеобразной «удочки», привлекая мелких морских обитателей ближе к рыбе.

Благодаря своим красным губам и плавникам, похожим на ноги, эта необычная рыба заслужила репутацию одного из самых странных существ в морском мире.

Красногубая рыба-нетопырь показана с разных ракурсов.
Рыба-нетопырьМорская фаунаОкеанБиологияНеобычные животные
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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