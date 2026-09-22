На борту самолета загорелся пауэрбанк: рейс КЛМ был вынужден вернуться в Амстердам

17 сентября 2026 года на борту самолета авиакомпании КЛМ, следовавшего из Амстердама на Кюрасао, загорелся пауэрбанк. Инцидент произошел в бизнес-классе примерно через 5,5 часов после начала полета.

По данным РТЛ Ниеувс, пауэрбанк принадлежал бывшему министру транспорта Нидерландов и экс-главе КЛМ Камилю Эрлингсу. Один из пассажиров сообщил, что в момент инцидента устройство заряжалось. Сообщается, что Эрлингс получил легкие травмы. В КЛМ заявили, что не подтверждают личные данные пассажира.

По словам одного из пассажиров, сначала раздался звук, похожий на сильный взрыв, после чего рядом с креслом появилось пламя. Экипаж быстро взял ситуацию под контроль и успокоил пассажиров.

Из-за инцидента капитан самолета принял решение прервать полет над Атлантическим океаном и вернуться в амстердамский аэропорт Схипхол. На борту находились 322 пассажира. Их разместили в отеле за счет КЛМ, а на следующий день они вылетели на Кюрасао другим рейсом.

Согласно правилам КЛМ, пассажиры могут брать с собой пауэрбанки, однако их использование или зарядка во время полета запрещены. Компания проводит расследование инцидента.

Камиль Эрлингс занимал пост министра транспорта Нидерландов в 2007–2010 годах. Позже он работал в руководстве Air Франке-КЛМ, а в 2013–2014 годах занимал должность президента и генерального директора КЛМ.