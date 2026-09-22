В Сингапурском проливе грузовое судно столкнулось с рыболовецким

·70·Мир
В Сингапурском проливе грузовое судно столкнулось с рыболовецким

17 сентября в Сингапурском проливе грузовое судно Фирст Маргаукс под флагом Панамы столкнулось с китайским рыболовецким судном Лукинг Юаню 108. Инцидент произошел, когда суда двигались на запад в сторону Малаккского пролива. Об этом сообщает Баирд Маритиме.

Согласно имеющимся данным, 229-метровое судно Фирст Маргаукс двигалось быстрее рыболовецкого судна и при попытке обгона врезалось в правую кормовую часть Лукинг Юаню 108. В результате столкновения маломерное судно накренилось, и в его нижнюю часть начала поступать вода.

Тем не менее, Лукинг Юаню 108 осталось на плаву и после столкновения самостоятельно дошло до ближайшего порта. На данный момент сообщений о погибших или пострадавших среди экипажей обоих судов не поступало.

На видеозаписи инцидента видно, как члены экипажа рыболовецкого судна в панике пытаются отреагировать на ситуацию, пока вода заполняет нижние отсеки корабля.

Точная причина столкновения и степень ответственности сторон пока официально не установлены.

СингапурМалаккский проливFirst MargauxLuqing Yuanyu 108Морские происшествия
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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