Названо самое счастливое туристическое направление в мире

Столица Португалии Лиссабон был признан самым счастливым туристическим направлением в мире. К такому выводу пришли в результате исследования 47 городов в рамках Индекса праздничного счастья (Холидай Хаппинесс Индекс).

Рейтинг был подготовлен платформой «БукРетреатс». В нем учитывались такие факторы, влияющие на настроение и благополучие туристов, как количество солнечных дней, зеленые зоны, возможности для пеших прогулок, здоровое питание и качество сна.

Лиссабон особенно выделился возможностями здорового питания . Около 10 процентов ресторанов города относятся к категории здорового питания. Этот показатель стал вторым по величине в рейтинге.

Город также был оценен как удобный для пеших прогулок. Благодаря своей компактности и живописным улицам Лиссабон позволяет туристам исследовать город пешком.

Еще один интересный факт — в Лиссабоне на каждого жителя приходится в среднем 49 квадратных метров зеленых насаждений . Город получает около 2828 часов солнечного света в год.

Следом за Лиссабоном в рейтинге расположились Хельсинки и Орландо . В десятку лучших также вошли Афины, Эдинбург, Мадрид, Вена, Будапешт, Осло и Вильнюс.