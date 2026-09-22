Названо самое счастливое туристическое направление в мире

·103·Мир
Названо самое счастливое туристическое направление в мире

Столица Португалии Лиссабон был признан самым счастливым туристическим направлением в мире. К такому выводу пришли в результате исследования 47 городов в рамках Индекса праздничного счастья (Холидай Хаппинесс Индекс).

Рейтинг был подготовлен платформой «БукРетреатс». В нем учитывались такие факторы, влияющие на настроение и благополучие туристов, как количество солнечных дней, зеленые зоны, возможности для пеших прогулок, здоровое питание и качество сна.

Лиссабон особенно выделился возможностями здорового питания . Около 10 процентов ресторанов города относятся к категории здорового питания. Этот показатель стал вторым по величине в рейтинге.

Город также был оценен как удобный для пеших прогулок. Благодаря своей компактности и живописным улицам Лиссабон позволяет туристам исследовать город пешком.

Еще один интересный факт — в Лиссабоне на каждого жителя приходится в среднем 49 квадратных метров зеленых насаждений . Город получает около 2828 часов солнечного света в год.

Следом за Лиссабоном в рейтинге расположились Хельсинки и Орландо . В десятку лучших также вошли Афины, Эдинбург, Мадрид, Вена, Будапешт, Осло и Вильнюс.

ЛиссабонПортугалияПутешествияТуризмРейтинг
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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