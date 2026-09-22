Дело, начатое 8-летней девочкой, за 15 лет превратилось в крупную благотворительность

·129·Мир
Дело, начатое 8-летней девочкой, за 15 лет превратилось в крупную благотворительность

В Австралии простой вопрос 8-летней девочки побудил её мать начать благое дело. Спустя 15 лет эта инициатива превратилась в крупную благотворительную организацию, помогающую сотням семей.

История произошла в жизни Линды Стрикленд и её дочери Кэссиди, живших на северо-западе Сиднея. Однажды девочка увидела человека, ищущего еду в мусорном баке за домом, и спросила мать, почему кто-то может быть настолько голоден.

После этого мать с дочерью начали готовить еду дома, раскладывать её по контейнерам и раздавать бездомным в ближайшем парке. Эта небольшая инициатива в 2011 году Хавкесбурй'с Хелпинг Хандс послужила основанием для создания благотворительной организации.

Сегодня через склад организации сотням людей доставляются продукты питания, одежда и предметы первой необходимости. Особенно во время Рождества и стихийных бедствий организация распределяет до 20–30 паллет товаров в день.

Интересно, что среди нуждающихся в помощи стали чаще встречаться не только бездомные, но и семьи, которые обеспечивают себя сами, но испытывают трудности с покрытием повседневных расходов.

Линда Стрикленд заявила, что намерена продолжать это дело и служить обществу еще как минимум 15 лет.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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