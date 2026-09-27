Жоау Феликс заявил, что хочет отдать историческую голевую передачу Криштиану Роналду

·37·Спорт
Жоау Феликс заявил, что хочет отдать историческую голевую передачу Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Ан-Наср» Жоау Феликс рассказал об одной из своих главных профессиональных целей. В интервью изданию АС футболист открыто признался, что мечтает стать автором голевой передачи на юбилейный, тысячный гол своего соотечественника Криштиану Роналду. Это заявление ярко демонстрирует не только сыгранность между двумя звездами на поле, но и взаимное доверие на пути к достижению огромной исторической вехи. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Легендарный нападающий Криштиану Роналду, которому сейчас 41 год, продолжает обновлять свои рекорды. Он уже достиг отметки в 900 голов, и на данный момент на его счету 979 забитых мячей в официальных матчах. Пятикратному обладателю «Золотого мяча» осталось забить всего 21 гол, чтобы покорить этот исторический рубеж. В текущем сезоне он провел семь матчей за «Ан-Наср» во всех турнирах и трижды поразил ворота соперников.

Партнерство на поле и задачи в национальной сборной

Как сообщает Goal.com, эта амбиция отчетливо прослеживается и в составе сборной Португалии. В матче открытия Лиги наций, состоявшемся в четверг, команда одержала победу. В этой встрече, прошедшей в рамках группы 1 Лиги А, автором решающего гола стал именно Жоау Феликс. После этого португальцы начали подготовку к следующим испытаниям.

В рамках текущей международной паузы сборной предстоит провести еще несколько важных матчей. В частности, команда встретится со сборными Норвегии и Дании. Криштиану Роналду намерен продолжить свою голевую серию в этих играх и сделать еще один шаг к тысячному голу. Феликс же подчеркнул, что готов помогать своему капитану именно в такие ответственные моменты.

Новый этап и шаг к росту

Для Жоау Феликса карьера в Саудовской Аравии складывается очень успешно. Покинув «Атлетико Мадрид» летом 2025 года и присоединившись к «Ан-Насру», нападающий стал одной из ключевых фигур в завоевании командой последнего чемпионского титула и был признан лучшим игроком сезона. Он принял участие в 55 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 22 результативные передачи.

Говоря об изменениях в своей игре и физическом состоянии, Феликс отметил: «Как футболист, я чувствую себя намного лучше. Я стал лучше понимать игру и ее различные фазы. В 26 лет все иначе, чем в 20 или 21 год». Гол нападающего в ворота сборной Уэльса также подтверждает, что сейчас он находится в великолепной спортивной форме.

Жоау ФеликсКриштиану РоналдуАн-НасрЛига нацийФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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