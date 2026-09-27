Двухлетний мальчик установил два рекорда до достижения трехлетнего возраста

Британец Джуд Оуэнс еще до того, как ему исполнилось три года, дважды обновил мировые рекорды Гиннесса по снукеру и пулу.

Джуд начал заниматься снукером в очень раннем возрасте. Он выделялся среди сверстников тем, что выполнял сложные удары за взрослым столом.

Согласно данным Книги рекордов Гиннесса, в возрасте 2 лет и 261 дня Джуд стал самым молодым участником, загнавшим два шара одним ударом в снукере.

Вскоре после этого он установил еще один рекорд. В возрасте 2 лет и 302 дней Джуд совершил банк-шот в пуле, став самым молодым рекордсменом и по этому результату.

Интересно, что для того, чтобы дотянуться до взрослого бильярдного стола, Джуд использует специальную подставку. Несмотря на это, он привлек внимание многих тем, что способен точно выполнять сложные удары.

Таким образом, Джуд Оуэнс, еще не достигнувший трехлетнего возраста, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как двукратный рекордсмен.