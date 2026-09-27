Vivo Y600и: представлен смартфон с аккумулятором 8000 мА·ч и сверхпрочным корпусом

Компания Vivo официально представила новый смартфон Vivo Y600и, ставший одним из самых выносливых и автономных устройств бренда. По данным иксбт.ком, данная модель предназначена для использования в экстремальных условиях и привлекает внимание высоким уровнем защиты и огромным аккумулятором. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Одной из ключевых особенностей нового смартфона является его прочность. Производитель заявляет, что корпус устройства способен выдержать падения с десяти различных направлений. Также гарантируется сохранение работоспособности при погружении под воду на глубину до трех метров. Защита корпуса соответствует строжайшему стандарту ИП69К.

Технические возможности и производительность

Аппаратную основу устройства составляет процессор Snapdragon 4 Ген 2. На передней панели расположен крупный 6,87-дюймовый экран с поддержкой частоты обновления 120 Hz, что обеспечивает пользователям плавное и комфортное изображение при просмотре контента.

Что касается возможностей оптики, Vivo Y600и оснащен основной камерой на 50 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. На программном уровне смартфон «из коробки» работает под управлением операционной системы ОригинОС 6 на базе Android 16.

Аккумулятор и ценовая политика

Самая впечатляющая часть смартфона — это его аккумулятор огромной емкости. Устройство оснащено батареей на 8000 мА·ч с поддержкой технологии быстрой проводной зарядки мощностью 44 В. Также для безопасности в боковую кнопку встроен сканер отпечатков пальцев.

Старт продаж на китайском рынке запланирован на 30 сентября текущего года. Покупателям устройство будет предложено в трех цветовых вариантах и двух конфигурациях памяти:

версия 6/128 GB — 255 долларов

версия 6/256 GB — 300 долларов

Компания заявляет, что данная модель прослужит до семи лет, однако этот срок не включает обновления операционной системы Android. Тем не менее, для тех, кто ценит высокую автономность и прочность, этот гаджет обещает стать интересным выбором.