«Золотое поколение»: Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанских шахматистов

Шахматисты Узбекистана показали исторический результат на проходившей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, в очередной раз принеся стране олимпийское золото. Эта победа команды вновь продемонстрировала высокие позиции Узбекистана в мировых шахматах. По данным ФИДЕ, мужская сборная Узбекистана одержала победу в соревновании и стала двукратным олимпийским чемпионом.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил членов команды, наставников и тренеров с этой исторической победой.

«Вы — герои Нового Узбекистана»

Глава государства в своем поздравлении охарактеризовал триумф в Самарканде как особое событие в истории отечественных шахмат.

Президент назвал членов сборной «золотым поколением», подчеркнув, что они достойно защитили имя Узбекистана на международной арене.

«Высокое и почетное звание двукратного олимпийского чемпиона, великий триумф пусть будут مبارк (благословенны) всем нам, нашему многонациональному народу!»

Шавкат Мирзиёев отметил, что сегодняшние шахматисты демонстрируют не только спортивные результаты, но и потенциал молодежи страны.

Нодирбек Абдусатторов — золотая медаль на первой доске

Один из лидеров сборной Нодирбек Абдусатторов прошел олимпиаду без единого поражения.

Президент особо отметил его как шахматиста, показавшего стабильную игру на первой доске и доказавшего статус лидера команды.

ФИДЕ также отмечала, что перед решающим этапом соревнований Абдусатторов шел без поражений, набрав 8 очков после 10 туров.

Его личный результат сыграл важную роль в общей победе команды.

Была отдельно отмечена драматическая партия Нодирбека Якуббоева

Нодирбек Якуббоев также завоевал важные очки на пути Узбекистана к чемпионству.

Президент особо подчеркнул его стойкость в поединках против представителей Турции, Индии, Китая и США.

В центре внимания оказалась его партия против представителя Индии Нихала Сарина. Президент особо отметил тактические решения, примененные для выхода из сложной ситуации в этом матче.

Эта партия запомнилась как один из ключевых эпизодов в борьбе за медали между Узбекистаном и Индией.

Вклад Жавохира Синдарова и молодого поколения

Жавохир Синдаров также стал одним из шахматистов, внесших весомый вклад в чемпионство.

По данным ФИДЕ, в решающем матче Узбекистана против Армении именно Синдаров одержал первую победу. Он одолел Роберта Ованнисяна и принес команде важное очко. В той же встрече победу одержал и Мухиддин Мадаминов, а Нодирбек Абдусатторов выиграл свою партию, обеспечив убедительную победу Узбекистана со счетом 3,5:0,5.

Президент отдельно отметил, что Мухиддин Мадаминов также не потерпел ни одного поражения на турнире.

Шамсиддин Вохидов также принес важные очки

Еще один член сборной Шамсиддин Вохидов смог проявить себя в ряде важных поединков.

Он старался добыть необходимые для команды очки в партиях против шахматистов из Индии, Турции и Венгрии.

Таким образом, чемпионский результат Узбекистана стал плодом совместных усилий не одного или двух шахматистов, а всей команды.

Вторая сборная Узбекистана также не осталась без внимания

На самаркандской олимпиаде Узбекистан был представлен и вторым составом.

Президент особо отметил и результат этой команды. Состав во главе с Жахонгиром Вохидовым одержал ряд важных побед над сильными соперниками.

ФИДЕ также назвала команду Узбекистан-2 одним из открытий олимпиады. Команда обыграла Нидерланды со счетом 3,5:0,5.

Результаты, зафиксированные в матчах с представителями Испании и Англии, также были отдельно упомянуты в поздравлении Президента.

Женская сборная также показала достойный результат

Президент не обошел стороной и выступление женской сборной Узбекистана.

Было отмечено, что они вели равную борьбу с командой США, добились 7 побед за 11 туров и завершили соревнование на 13-м месте.

Этот результат показывает, что развитие шахмат в Узбекистане не ограничивается лишь мужской сборной.

Исторический результат парашахматистов

В рамках шахматного праздника в Самарканде важного результата добились и парашахматисты.

Представители Узбекистана впервые в истории подобных соревнований завоевали бронзовую медаль.

В поздравлении Президента особо подчеркивается, что Селби в личном зачете удостоилась серебряной, а Абдулазиз — бронзовой медали, в то время как Ахадхон провел турнир вообще без поражений.

Признание ФИДЕ также показало подъем узбекистанских шахмат

Самаркандская олимпиада запомнилась и рядом других событий, связанных с ростом международного авторитета шахмат Узбекистана.

На мероприятии ФИДЕ Экскелленке Авардс 2026 года Шахматная федерация Узбекистана заняла первое место в номинации «Лучшая федерация». В заявлении ФИДЕ подчеркивалось, что эта награда отмечает работу национальных федераций по развитию шахмат, поддержке спортсменов и укреплению массовых и высокоуровневых шахмат.

Кроме того, в рамках 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде прошли выборы президента ФИДЕ. Тимур Турлов 26 сентября был избран президентом ФИДЕ.

История, начавшаяся в Самарканде, вышла на новый этап

Нынешний результат узбекистанских шахмат — не случайный успех. В материалах, опубликованных ФИДЕ перед турниром, отмечалось, что после победы на олимпиаде 2022 года страна превратилась в одну из ведущих шахматных держав мира.

И вот теперь на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде сборная Узбекистана вновь поднялась на высшую ступень.

В этой победе воплотились стабильность Нодирбека Абдусатторова, результаты Нодирбека Якуббоева в важнейших партиях, решающие победы Жавохира Синдарова, участие Мухиддина Мадаминова без поражений, вклад Шамсиддина Вохидова в команду и труд всего тренерского штаба.

Золотая медаль, завоеванная на шахматных досках Самарканде, стала еще одной великой шахматной страницей в истории Узбекистана.

Как подчеркнул в своем поздравлении Шавкат Мирзиёев, сегодняшние шахматисты дарят народу страны огромную гордость и радость. Теперь перед «золотым поколением» открылся путь к еще более высоким рубежам.