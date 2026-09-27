На Азиатских играх жаркий день: Завтра 5 узбекистанских боксеров выйдут на ринг

·5·Спорт
На Азиатских играх жаркий день: Завтра 5 узбекистанских боксеров выйдут на ринг

На проходящих в Японии Азиатских играх сборная Узбекистана по боксу вступает в очередную стадию решающих поединков. Согласно календарю соревнований, завтра 5 талантливых представителей нашей национальной сборной продолжат свой путь к медалям и выйдут на ринг. Программа дня отличается не только высокой конкуренцией, но и классическими противостояниями, которые любители бокса ждут с нетерпением. В частности, два завтрашних поединка пройдут против представителей извечного соперника — сборной Казахстана.

В центре внимания болельщиков окажутся, в особенности, бой Турабека Хабибуллаева против титулованного казахстанского соперника Нурбека Оралбая в весовой категории до 90 кг, а также встреча Азизы Закировой с Натальей Богдановой среди женщин. Кроме того, в важных боях на ринг выйдут Феруза Казакова, Ситора Турдибекова и Шавкатжон Болтаев. Соревнования пройдут в две программы — в 08:00 и 13:00 по ташкентскому времени.

«5 боксеров, 2 узбекско-казахских дерби и шаг к рингу»: 5 основных пунктов программы дня

Самая важная официальная информация и пары предстоящих завтра боксерских поединков:

  • 5 узбекских боксеров на ринге: Завтра 3 представительницы прекрасного пола и 2 мужчины из нашей сборной проведут бои следующего этапа;

  • Супердерби Центральной Азии: Школы бокса Узбекистана и Казахстана сойдутся друг с другом в 2 весах (-75 кг и -90 кг);

  • Противостояние Хабибуллаев — Оралбай: Поединок между двумя фаворитами в весовой категории до 90 кг среди мужчин Турабеком Хабибуллаевым и Нурбеком Оралбаем станет главным событием дня;

  • Китай, КНДР и Монголия в качестве соперников: Наши боксеры также померятся силами с представителями Северной Кореи, Китая и Монголии;

  • Время боев определено: Все противостояния разделены на две программы и стартуют в 08:00 и 13:00 по ташкентскому времени.

Бокс на Азиатских играх: Полное расписание завтрашних боев представителей Узбекистана

Классификация наших соотечественников, которые поднимутся на ринг в рамках завтрашнего дня, и их соперников:

Весовая категория

Узбекистанский боксер

Соперник и страна

Значимость боя и характер борьбы

-51 кг (Женщины)

Феруза Казакова

Ан Кум Бёль (Северная Корея)

Скорость, высокая интенсивность и борьба на прессинге

-75 кг (Женщины)

Азиза Закирова

Наталья Богданова (Казахстан)

Принципиальное узбекско-казахское дерби, тактическая борьба

-70 кг (Мужчины)

Шавкатжон Болтаев

Ли Гуофенг (Китай)

Точные удары, удержание дистанции и проверка защиты

-60 кг (Женщины)

Ситора Турдибекова

Намуун Монхор (Монголия)

Выносливость, комбинационные атаки и подвижность

-90 кг (Мужчины)

Турабек Хабибуллаев

Нурбек Оралбай (Казахстан)

Центральный бой дня: Тяжелые удары и битва за абсолютное лидерство

(Примечание: Бои начнутся в две сессии в 08:00 и 13:00 по ташкентскому времени).

Бокс и экспертный анализ: Почему завтрашние бои решат судьбу медального зачета?

Выводы международных специалистов по боксу, спортивных аналитиков и комментаторов:

  • «Хабибуллаев — Оралбай: Досрочный финал»: Это противостояние в весе до 90 кг — не просто один из этапов, а одна из самых кульминационных точек соревнований; если Нурбек Оралбай является одной из главных сил сборной Казахстана, то Турабек Хабибуллаев отличается своей техникой, чувством дистанции и хладнокровием — победа в этом бою открывает путь к золотой медали;

  • Дух узбекско-казахского противостояния: Обе страны считаются лидерами в мировом боксе; победа Азизы Закировой и Турабека Хабибуллаева над мастерами кожаной перчатки из Казахстана станет решающим психологическим фактором в дальнейшем укреплении 4-го места в общекомандном медальном зачете;

  • Экзамен на подъем в женском боксе: Противостояние Казаковой и Турдибековой против таких сложных, физически очень сильных соперниц, как Северная Корея и Монголия, продемонстрирует, насколько прочно укрепляются позиции узбекского женского бокса в Азии.

Как вы думаете, в скольких из 5 завтрашних боев победят наши мастера кожаной перчатки? В особенности, с каким счетом или результатом завершится супердерби в тяжелом весе между Турабеком Хабибуллаевым и Нурбеком Оралбаем? Оставляйте свои личные прогнозы и пожелания в комментариях и делитесь анализом этих важных боев, посвященных золотому походу нашей национальной сборной, со всеми любителями бокса!

Турабек ХабибуллаевНурбек ОралбайСборная Узбекистана по боксуАзиатские игры
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Каждая победа — гарантия медали: узбекские боксеры вступают в бои четвертьфинала!Каждая победа — гарантия медали: узбекские боксеры вступают в бои четвертьфинала!Вчера 19:46Две победы, два поражения в Аити-Нагое: результаты узбекских боксеровДве победы, два поражения в Аити-Нагое: результаты узбекских боксеровСегодня 16:21Ситора Турдибекова уверенной победой начала Азиатские игрыСитора Турдибекова уверенной победой начала Азиатские игрыВчера 15:54Установлен абсолютный рекорд: Владимир Свечников завоевал золотую медаль на Азиатских играхУстановлен абсолютный рекорд: Владимир Свечников завоевал золотую медаль на Азиатских играх24 сентября 17:2113 финалов, 13 надежд: наши девушки выйдут на ринг в Джакарте в борьбе за золотые медали13 финалов, 13 надежд: наши девушки выйдут на ринг в Джакарте в борьбе за золотые медали14 июля 17:23Примут ли Джалолов и Меликузиев участие в Азиатских играх: Когда они выйдут на ринг?Примут ли Джалолов и Меликузиев участие в Азиатских играх: Когда они выйдут на ринг?23 августа 19:05
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»