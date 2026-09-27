Миллиардер под санкциями взошел на трон ФИДЭ: Тимур Турлов — новый глава мирового шахматного движения

·10·Спорт
Миллиардер под санкциями взошел на трон ФИДЭ: Тимур Турлов — новый глава мирового шахматного движения

В мировом шахматном сообществе завершились долгожданные и вызвавшие большой политический резонанс президентские выборы. Как сообщает агентство Reuters, главой Международной шахматной федерации (ФИДЭ) избран 38-летний казахстанский предприниматель российского происхождения, основатель Фридом Холдинг Корп Тимур Турлов, находящийся под санкциями Украины. Отказавшись в 2022 году от российского гражданства и получив паспорт Казахстана, Турлов первоначально претендовал на пост вице-президента вместе с бывшим главой Аркадием Дворковичем.

Однако летом 2026 года, после того как попавший под санкции Европейского Союза Дворкович снял свою кандидатуру, Турлов лично поборолся за президентский кресло и победил на выборах 26 сентября. В целях смягчения резкой критики со стороны западных и украинских кругов в адрес ФИДЭ Турлов пошел на неожиданный компромиссный шаг — он поддержал назначение советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка на должность вице-президента ФИДЭ.

«38-летний миллиардер, трон ФИДЭ и фактор Подоляка»: 5 главных тезисов выборов

Важнейшие официальные факты глобальных изменений в руководстве ФИДЭ:

  • Тимур Турлов — новый президент ФИДЭ: казахстанский бизнесмен одержал победу на выборах, состоявшихся 26 сентября 2026 года;

  • Уход Дворковича и санкции: попавший под санкции ЕС Аркадий Дворкович сложил свои полномочия и открыто поддержал кандидатуру Турлова;

  • Давление украинских санкций: Турлов и его компания Фридом Холдинг Корп продолжают оставаться под санкциями Украины;

  • Вице-президентство Михаила Подоляка: в целях смягчения критики советник Офиса Президента Украины назначается вице-президентом ФИДЭ;

  • Поиск политического баланса в шахматах: организация пытается дипломатическим путем снизить напряженность между влиянием России и давлением Европы.

Перестановки в руководстве ФИДЭ: сравнение эпохи Дворковича и эпохи Турлова

Таблица показателей смены власти и политического баланса в организации:

Критерии и направления

Эпоха Аркадия Дворковича

Эпоха Тимура Турлова (Новое руководство)

Гражданство и статус руководителя

Гражданин России, бывший вице-премьер

Гражданин Казахстана, международный инвестор и миллиардер

Статус международных санкций

В 2026 году попал под прямые санкции ЕС

Под санкциями Украины (однако отсутствует в списках ЕС/США)

Коммерческая и финансовая опора

Фридом Холдинг Корп выступал в качестве генерального спонсора

Непосредственная финансовая мощь Фридом Холдинг и Турлова

Отношения с Украиной и Западом

Жесткое давление, угрозы бойкота турниров

Компромисс путем приглашения Михаила Подоляка на пост вице-президента

Главная цель и вектор

Защита организации от политической изоляции

Полная деполитизация глобальных шахмат и расширение бизнеса

Геополитика и спортивная экспертиза: почему избрание Турлова революционно для шахматного мира?

Выводы международных спортивных аналитиков, дипломатов и гроссмейстеров:

  • «Финансовая независимость и бюджет ФИДЭ»: в последние годы мировая шахматная корона и Гран-при финансировались именно структурами Турлова; делегаты выбрали кандидатуру Турлова в качестве самого надежного спонсора во избежание финансового банкротства организации;

  • Дипломатия Подоляка и уникальный баланс: введение Михаила Подоляка в руководство ФИДЭ — это тщательно продуманный геополитический ход со стороны Турлова; этот шаг направлен на блокирование призывов к бойкоту со стороны Киева и Европы и выведение шахмат из масштабной санкционной войны;

  • Позиции Центральной Азии и Казахстана: впервые в истории ФИДЭ представитель Центральноазиатского региона стал первым лицом мировых шахмат; это открывает путь для притока новой волны глобальных инвестиций в шахматы в регионе, в частности в Узбекистане и Казахстане.

А как вы считаете, смогут ли приход Тимура Турлова на пост главы ФИДЭ и назначение Михаила Подоляка вице-президентом спасти мировые шахматы от политических конфликтов? Какие новые возможности откроет выход представителя Центральной Азии на вершину мировых шахмат для спорта нашей страны? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим глубоким анализом поворота в спортивной политике со всеми любителями шахмат!

Тимур ТурловFIDEFreedom Holding Corpсанкции Украины
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Тимур Турлов стал президентом ФИДЕ: он самый молодой руководитель в историиТимур Турлов стал президентом ФИДЕ: он самый молодой руководитель в историиВчера 16:23Тимур Турлов отказался от финансирования шахматистки Бибисары АсаубаевойТимур Турлов отказался от финансирования шахматистки Бибисары Асаубаевой30 апреля 08:30На Азиатских играх жаркий день: Завтра 5 узбекистанских боксеров выйдут на рингНа Азиатских играх жаркий день: Завтра 5 узбекистанских боксеров выйдут на рингСегодня 21:13"Двойное золото": Нодирбек Абдусатторов признан лучшим в мире на 1-й доске!"Двойное золото": Нодирбек Абдусатторов признан лучшим в мире на 1-й доске!Сегодня 21:08Амир Галиной сделал громкое заявление после поражения от Узбекистана!Амир Галиной сделал громкое заявление после поражения от Узбекистана!Сегодня 19:59Луиджи Ди Бьяджо сделал громкое заявление после поражения от Узбекистана со счетом 0:3!Луиджи Ди Бьяджо сделал громкое заявление после поражения от Узбекистана со счетом 0:3!Сегодня 19:46
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»