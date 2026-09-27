Дело Манчестер Сити: что ждет Английскую Премьер-лигу

·39·Спорт
Дело Манчестер Сити: что ждет Английскую Премьер-лигу

Один из самых продолжительных и громких финансовых скандалов в истории Английской Премьер-лиги перешел на неожиданную стадию. Согласно сообщениям The Athletic и BBC Sport, независимая комиссия признала клуб Манчестер Сити виновным в финансовых нарушениях. Это решение, вместо того чтобы стать финалом конфликта, как многие ожидали, открыло новую главу, полную еще более сложных и острых споров. Об этом сообщает портал Goal.com.

С момента предъявления обвинений прошло 1329 дней, а с начала официальных слушаний — ровно два года и десять дней. Вердикт, вынесенный после столь длительных разбирательств, пока официально не опубликован. Детали остаются под грифом секретности, и представители клуба были обязаны подписать соглашение о неразглашении для ознакомления с документом.

Неопределенность и апелляционный процесс

Главный парадокс текущей ситуации заключается в том, что, несмотря на подтверждение вины, окончательный вид наказания и сроки его применения остаются в тайне. Ни руководство Английской Премьер-лиги, ни клуб Манчестер Сити не раскрыли детали вердикта. Представители клуба подчеркивают, что процесс еще не завершен, и готовят апелляционную жалобу.

По мнению экспертов, заключение независимой комиссии — это лишь завершение первого этапа. Впереди апелляция клуба, возможные многомиллионные штрафы, снятие очков или даже такие радикальные сценарии, как исключение из чемпионата. Это может серьезно повлиять на баланс в турнирной таблице и судьбы команд-соперниц.

Реакция соперников и последствия

Другие гранды Премьер-лиги и болельщики с большой тревогой следят за развитием событий. Соперники, заявляющие, что пострадали из-за финансовых нарушений, требуют справедливых и решительных мер. Однако юридическая сложность дела и непримиримость сторон приводят к затягиванию процесса.

Этот конфликт становится серьезным испытанием не только для планов Манчестер Сити на сезон, но и для репутации всего английского футбола, а также его финансово-правовой системы. В настоящее время все стороны ожидают следующих официальных заявлений и механизма исполнения решения комиссии.

Манчестер СитиПремьер-лигаФутбольные новостиФинансовый фэйр-плейЧемпионат Англии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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