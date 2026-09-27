"Двойное золото": Нодирбек Абдусатторов признан лучшим в мире на 1-й доске!

·79·Спорт
"Двойное золото": Нодирбек Абдусатторов признан лучшим в мире на 1-й доске!

Проходившая в Самарканде 46-я Всемирная шахматная олимпиада вписана золотыми буквами в летопись нашего национального спорта. В решающем 11-м туре соревнований главный преследователь Индия сыграла вничью с Венгрией со счетом 2:2 и остановилась на 18 очках, что досрочно гарантировало мужской сборной Узбекистана чемпионство. Однако не снижающие темпа узбекские гроссмейстеры победили и сборную Украины со счетом 2,5:1,5, доведя общее количество очков до 20 и поднявшись на самую вершину олимпийского пьедестала.

На торжественной церемонии закрытия победителям среди мужчин и женщин были вручены медали. Одним из самых ярких и волнующих моментов соревнований стало признание лидера сборной Узбекистана Нодирбека Абдусатторова сильнейшим шахматистом мира на 1-й доске, после чего он получил индивидуальную золотую медаль. Таким образом, Узбекистан наряду с командным золотом официально оформил и личное чемпионство на первой доске.

«20 очков, золото Абдусатторова и триумф на пьедестале»: 5 ключевых точек исторической победы

Самые важные официальные факты с закрытия и церемонии награждения 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде:

  • Узбекистан — абсолютный чемпион: Наша сборная в последнем туре обыграла Украину со счетом 2,5:1,5 и завершила соревнование на 1-м месте с 20 очками;

  • Досрочно гарантированная победа: Ничья Индии с Венгрией со счетом 2:2 досрочно обеспечила нашим представителям золотую медаль;

  • Личный триумф Нодирбека Абдусатторова: Наш соотечественник был награжден отдельной золотой медалью как лучший шахматист 1-й доски;

  • Торжественный пьедестал награждения: На сцене в Самарканде флаг Узбекистана реял на самой высокой точке в ряд с ведущими шахматными звездами мира;

  • Второй мировой титул за четыре года: После золота в Ченнаи в 2022 году и бронзы в Будапеште в 2024 году Узбекистан в 2026 году снова покорил вершину мировых шахмат.

46-я Всемирная шахматная олимпиада: Сравнение командных и личных показателей

Классификация основных итогов самаркандских соревнований:

Номинации соревнований

Победители и призеры

Показатели и результат

Значение и исторический статус

Командное чемпионство (Мужчины)

Сборная УЗБЕКИСТАНА

20 очков (Абсолютное 1-е место)

Второе олимпийское золото за 4 года

Командная серебряная медаль

Национальная сборная Индии

18 очков (2:2 в последнем туре)

Стала главным преследователем Олимпиады

Личный показатель на 1-й доске

Нодирбек Абдусатторов

Золотая медаль по 1-й доске

Лидер первой доски планеты

Противостояние последнего тура

Узбекистан — Украина

2,5 : 1,5

Победа, закрепившая чемпионство

Арена церемонии награждения

Самаркандская международная сцена

Вручены золото, серебро, бронза

Стала центром глобального шахматного мира

Шахматная экспертиза: Почему золото Нодирбека на 1-й доске — несравненное достижение?

Выводы международных гроссмейстеров, аналитиков ФИДЭ и спортивных обозревателей:

  • «Тяжелый груз 1-й доски»: Играть на 1-й доске на Олимпиаде считается самой сложной задачей, поскольку на ней сталкиваются сильнейшие гроссмейстеры мира, действующие и бывшие чемпионы мира; тот факт, что Нодирбек Абдусатторов преодолел это давление и занял 1-е место в личном зачете, доказывает, что он стал одним из сильнейших шахматистов нашей планеты;

  • Лидерство и увлечение за собой команды: Уверенная, стабильная и непобедимая игра Нодирбека на первой доске позволила Синдарову, Якуббоеву, Вохидову и Мадаминову спокойно вести борьбу;

  • Историческое наследие в Самарканде: Сохранение не только командного кубка на своей родине, на самаркандской земле, но и превосходство над мировыми грандами на личных досках свидетельствует о начале «золотого века» узбекских шахмат.

По вашему мнению, сможет ли признание Нодирбека Абдусатторова лучшим в мире на 1-й доске сделать его обладателем мировой короны по классическим шахматам в ближайшие годы? Какие чувства у вас вызвала эта двойная золотая победа, завоеванная в Самарканде? Оставляйте свои поздравления и теплые слова в комментариях и с гордостью разделяйте анализ великого успеха нашей национальной сборной со всеми соотечественниками!

46-я Всемирная шахматная олимпиадаНодирбек АбдусатторовСамаркандСборная Узбекистана по шахматам
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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