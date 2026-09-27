Представлен Oppo Рено16т: компактный экран и огромный аккумулятор

·1·Технологии
Представлен Oppo Рено16т: компактный экран и огромный аккумулятор

Согласно данным Иксбт.ком, компания Oppo официально представила для внутреннего рынка новый смартфон Рено16т, обладающий интересными и уникальными характеристиками. Устройство ориентировано на пользователей, предпочитающих компактные гаджеты, и привлекает внимание сочетанием современных технологий и аккумулятора сверхвысокой емкости. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Одной из главных особенностей смартфона являются его габариты и экран. Устройство оснащено дисплеем с диагональю 6,32 дюйма, что по современным меркам позволяет отнести его к категории компактных. При этом разрешение экрана составляет 2640×1216 пикселей, поддерживается частота обновления 120 Hz и рекордная пиковая яркость 3600 нит.

Производительность и технические возможности

Аппаратная часть устройства также выполнена на высоком уровне. Как сообщает иксбт.ком, новая модель базируется на однокристальной системе MediaTek Dimensity 8550 СУПЭР. Это гарантирует пользователям высокую скорость и стабильную работу в любых процессах: от повседневных задач до тяжелых игр и приложений.

Покупателям предлагаются две основные модификации по объему памяти. Версия с 12 GB оперативной и 256 GB встроенной памяти оценена примерно в 550 долларов США, а продвинутая модель с 16 GB RAM и 512 GB накопителем стоит 670 долларов. Общий вес устройства составляет всего 191 грамм.

Камера и надежность

В плане фотовозможностей Oppo Рено16т также показывает конкурентоспособность в своем классе. Разрешение основного модуля камеры составляет 200 MP. Его дополняют 50 MP сверхширокоугольная камера и телеобъектив с датчиком на 50 мегапикселей. Фронтальная камера также обеспечивает качественные снимки с разрешением 50 MP.

Аккумуляторный блок также выделяется своей огромной емкостью. В смартфон установлена батарея на 6700 mAh, поддерживающая технологию быстрой проводной зарядки СуперВУК мощностью 80 Вт. Это позволяет пользователям полностью восстановить заряд энергии за короткое время.

К дополнительным преимуществам устройства относятся подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, инфракрасный порт для управления бытовой техникой, а также высокий уровень защиты корпуса по стандарту ИП69К.

OppoReno16tСмартфонMediaTekТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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