Драма в Лиге наций: Олисе «сокрушил» Бельгию, Италия разгромила Турцию!

Завершились центральные и богатые на неожиданные результаты матчи 2-го тура Лиги наций УЕФА. В группе 1 Лиги «А», вызвавшей наибольший интерес, национальная сборная Франции в тяжелом противостоянии на выезде против Бельгии вырвала волевую победу со счетом 1:0 благодаря единственному голу появившегося на поле на 88-й минуте с замены Майкла Олисе, доведя количество своих очков до 6.

А во второй встрече группы Италия отгрузиłа четыре безответных мяча в ворота Турции в Бурсе, разгромив хозяев со счетом 4:1. В Лиге «Б» выдался вечер результативного футбола: Швеция обыграла Польшу (3:1) и стала единоличным лидером, Босния и Герцеговина отпраздновала победу в результативной перестрелке с Румынией на выезде (4:2), а в матче между Венгрией и Северной Ирландией счет так и не был открыт (0:0).

«Удар Олисе на 88-й минуте, бенефис Италии и драма с 6 голами»: 5 ключевых моментов 2-го тура

Самые важные официальные факты по центральным матчам, прошедшим вечером 28 сентября:

Поздняя победа Франции: в бескомпромиссном поединке с Бельгией вышедший на поле на 77-й минуте Майкл Олисе забил победный гол на 88-й минуте;

Настоящий мастер-класс от Италии в Бурсе: «Скуадра Адзурра» на поле Турции одержала победу со счетом 4:1 благодаря голам Бастони, Фраттези, Кайоде и Ф. Эспозито;

Победа над Польшей вывела Швецию в лидеры: голы Нюгрена, Айяри и Дьекереша принесли шведам уверенную победу со счетом 3:1 и 6 очков в группе;

4 гола Боснии в Румынии: несмотря на гостевой статус, боснийцы 4 раза наказали оборону румын и положили в копилку важные 3 очка (4:2);

Сухая ничья в группе 2 лиги Б: ранее Грузия и Украина сыграли 0:0, а сборные Северной Ирландии и Венгрии также не смогли найти путь к воротам друг друга.

Лига наций УЕФА: Обзор центральных матчей 2-го тура

Таблица зафиксированных официальных счетов и основных показателей:

Лига и группа Встречающиеся команды Итоговый счет Авторы голов Главный переломный момент матча Лига А, группа 1 Бельгия — Франция 0:1 Олисе (88) Удачная замена на 77-й минуте и гол на последних минутах Лига А, группа 1 Турция — Италия 1:4 Йылмаз (47) — Бастони (9), Фраттези (22), Кайоде (27), Ф. Эспозито (50) Италия решила исход матча, забив 3 мяча еще в первом тайме Лига Б, группа 4 Швеция — Польша 3:1 Нюгрен (8), Айяри (63), Дьекереш (72) — Шиманьский (43) Абсолютное доминирование шведского атакующего трио во главе с Дьекерешем Лига Б, группа 4 Румыния — Босния 2:4 Бирлиджа (28), Чикилдеу (62) — Гигович (12), Мухарремович (19), Табакович (40), Махмич (55) Открытое и яростное шоу атакующего футбола с 6 забитыми мячами Лига Б, группа 2 С. Ирландия — Венгрия 0:0 — Плотная оборона и нереализация моментов

Футбол и тактический анализ: Почему гранды делают ставку на новое поколение?

Выводы международных спортивных аналитиков и футбольных обозревателей:

«Бесценная сила скамейки запасных Франции»: команда Дидье Дешама долго не могла взломать плотную и дисциплинированную оборону Бельгии, но глубина состава и вступление в игру молодых талантов вроде Олисе и Шерки предрешили исход поединка — это демонстрирует иммунитет Франции к победам за счет индивидуального мастерства даже в тяжелых матчах;

Тактический шедевр Италии в Бурсе: сборная Италии под руководством Лучано Спаллетти продемонстрировала абсолютное хладнокровие на раскаленном турецком стадионе; активное подключение фланговых защитников к атаке (голы Кайоде и Бастони) и быстрый прессинг в центре поля свели на нет оборонительный план турков уже за 30 минут;

«Жаркая гонка в Лиге Б»: Швеция уверенно шагает в Лигу «А» благодаря суперформе Виктора Дьекереша, а победа Боснии в Румынии означает, что борьба в группе продлится до последних секунд.

А как считаете вы, доказала ли сборная Италии этой крупной победой возвращение к своей прежней чемпионской форме, или же оборона Турции допустила слишком много ошибок? Достаточно ли геройства Олисе на последних минутах для того, чтобы закрепиться в основе «трехцветных»? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом самых упорных битв европейского футбола со всеми болельщиками!