Революционный шаг в СНГ: В Беларуси впервые зарегистрированы официальные криптобанки

В финансовом и технологическом секторе Беларуси создан исторический прецедент для региона СНГ: в белорусском Парке высоких технологий (ПВТ) впервые в истории страны две компании зарегистрированы в качестве резидентов со статусом «криптобанк». Это важное решение было принято по итогам заседания Наблюдательного совета правительства, состоявшегося 28 сентября под председательством премьер-министра Александра Турчина.

Как подчеркнул глава правительства, в целях реализации вступившего в силу в июле указа главы государства о деятельности криптобанков, на протяжении более полугода тщательно разрабатывались законодательная база и нормы Национального банка. По словам руководителя секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анны Рябовой, данные криптобанки сначала получают статус резидента Парка, а на следующем этапе проходят соответствующую аккредитацию в Национальном банке и вносятся в реестр. Напомним, что эти организации осуществляют деятельность на основе строгих требований, установленных для небанковских кредитно-финансовых организаций.

«Первые два криптобанка, аккредитация Нацбанка и июльский указ»: 5 главных фактов

Наиболее важные официальные факты легализации криптобанков в Беларуси:

Первые криптобанки в истории страны: В Парке высоких технологий впервые двум финансовым организациям присвоен официальный статус резидентов-криптобанков;

Заседание под председательством премьер-министра: Историческое решение было официально утверждено 28 сентября в Наблюдательном совете ПВТ во главе с премьер-министром Александром Турчиным;

Двухэтапная система легализации: Криптобанки сначала получают статус резидента ПВТ, а затем проходят аккредитацию в Национальном банке Беларуси;

Исполнение указа президента: Указ о токенах и крипторынке, подписанный президентом Александром Лукашенко 16 января текущего года и вступивший в силу в июле, был полностью претворен в практику;

Строгие требования финансового контроля: Новые организации строго соблюдают все государственные финансовые законы и правила ПВТ, как и небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО).

Классификация создания и правовых параметров криптобанков в Беларуси

Основные показатели нового института криптобанков, созданного на базе ПВТ:

Критерии и направления Правовой и практический статус Значение для рынка и региона Зарегистрированные организации Первые 2 криптобанка (в статусе резидента ПВТ) Полная легализация криптоактивов на банковском уровне на территории СНГ Правовая основа и базовый документ Указ главы государства от 16 января (вступил в силу в июле) Ввод токенов и цифровых активов в четкое правовое поле Механизм управления и контроля Правительство, Наблюдательный совет ПВТ и Национальный банк Высокий уровень государственных гарантий и прозрачности Этапы начала деятельности 1. Резидентство в ПВТ $\ригхтарров$ 2. Аккредитация в Национальном банке Полное устранение рисков незаконного оборота и мошенничества Стандарты регулирования Законодательство о небанковских кредитно-финансовых организациях (НКФО) Полная интеграция с традиционной банковской системой и строгая подотчетность

Экспертиза в сфере финтеха и цифровой экономики: Почему это решение изменит традиционные банки?

Выводы международных финтех-специалистов, экспертов крипторынка и экономистов:

«Из “серой” зоны в СНГ к государственному банку»: На постсоветском пространстве большинство государств либо вводят запреты на криптоактивы, либо ограничивают их лишь биржевыми торгами; Беларусь же стала первой страной, внедрившей институт «криптобанка» в законодательство, полностью адаптировав криптоактивы к кредитно-финансовой системе;

Мост для инвестиций и притока капитала: Криптобанки-резиденты ПВТ предоставляют международным инвесторам возможность связывать криптовалюты с официальными банковскими счетами, получать кредиты и гарантии на основе токенов; это может стать важной опорой в формировании альтернативных международных расчетных цепочек в условиях внешних санкций;

Фильтр Национального банка и баланс безопасности: Включение криптобанков непосредственно в реестр Национального банка и применение к ним требований НКФО гарантируют сохранность средств населения и бизнеса; данный опыт в будущем может послужить готовым практическим примером для создания модели цифровых банков и для Узбекистана, и для других государств Центральной Азии.

Как вы думаете, вытеснит ли появление криптобанков традиционные банковские услуги или они останутся лишь узкоспециализированными учреждениями для владельцев цифровых активов? Есть ли необходимость в открытии подобных криптобанков и в Узбекистане? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого исторического события в мире финтеха со всеми заинтересованными!