Революционный шаг в СНГ: В Беларуси впервые зарегистрированы официальные криптобанки

·5·Мир
Революционный шаг в СНГ: В Беларуси впервые зарегистрированы официальные криптобанки

В финансовом и технологическом секторе Беларуси создан исторический прецедент для региона СНГ: в белорусском Парке высоких технологий (ПВТ) впервые в истории страны две компании зарегистрированы в качестве резидентов со статусом «криптобанк». Это важное решение было принято по итогам заседания Наблюдательного совета правительства, состоявшегося 28 сентября под председательством премьер-министра Александра Турчина.

Как подчеркнул глава правительства, в целях реализации вступившего в силу в июле указа главы государства о деятельности криптобанков, на протяжении более полугода тщательно разрабатывались законодательная база и нормы Национального банка. По словам руководителя секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анны Рябовой, данные криптобанки сначала получают статус резидента Парка, а на следующем этапе проходят соответствующую аккредитацию в Национальном банке и вносятся в реестр. Напомним, что эти организации осуществляют деятельность на основе строгих требований, установленных для небанковских кредитно-финансовых организаций.

«Первые два криптобанка, аккредитация Нацбанка и июльский указ»: 5 главных фактов

Наиболее важные официальные факты легализации криптобанков в Беларуси:

  • Первые криптобанки в истории страны: В Парке высоких технологий впервые двум финансовым организациям присвоен официальный статус резидентов-криптобанков;

  • Заседание под председательством премьер-министра: Историческое решение было официально утверждено 28 сентября в Наблюдательном совете ПВТ во главе с премьер-министром Александром Турчиным;

  • Двухэтапная система легализации: Криптобанки сначала получают статус резидента ПВТ, а затем проходят аккредитацию в Национальном банке Беларуси;

  • Исполнение указа президента: Указ о токенах и крипторынке, подписанный президентом Александром Лукашенко 16 января текущего года и вступивший в силу в июле, был полностью претворен в практику;

  • Строгие требования финансового контроля: Новые организации строго соблюдают все государственные финансовые законы и правила ПВТ, как и небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО).

Классификация создания и правовых параметров криптобанков в Беларуси

Основные показатели нового института криптобанков, созданного на базе ПВТ:

Критерии и направления

Правовой и практический статус

Значение для рынка и региона

Зарегистрированные организации

Первые 2 криптобанка (в статусе резидента ПВТ)

Полная легализация криптоактивов на банковском уровне на территории СНГ

Правовая основа и базовый документ

Указ главы государства от 16 января (вступил в силу в июле)

Ввод токенов и цифровых активов в четкое правовое поле

Механизм управления и контроля

Правительство, Наблюдательный совет ПВТ и Национальный банк

Высокий уровень государственных гарантий и прозрачности

Этапы начала деятельности

1. Резидентство в ПВТ $\ригхтарров$ 2. Аккредитация в Национальном банке

Полное устранение рисков незаконного оборота и мошенничества

Стандарты регулирования

Законодательство о небанковских кредитно-финансовых организациях (НКФО)

Полная интеграция с традиционной банковской системой и строгая подотчетность

Экспертиза в сфере финтеха и цифровой экономики: Почему это решение изменит традиционные банки?

Выводы международных финтех-специалистов, экспертов крипторынка и экономистов:

  • «Из “серой” зоны в СНГ к государственному банку»: На постсоветском пространстве большинство государств либо вводят запреты на криптоактивы, либо ограничивают их лишь биржевыми торгами; Беларусь же стала первой страной, внедрившей институт «криптобанка» в законодательство, полностью адаптировав криптоактивы к кредитно-финансовой системе;

  • Мост для инвестиций и притока капитала: Криптобанки-резиденты ПВТ предоставляют международным инвесторам возможность связывать криптовалюты с официальными банковскими счетами, получать кредиты и гарантии на основе токенов; это может стать важной опорой в формировании альтернативных международных расчетных цепочек в условиях внешних санкций;

  • Фильтр Национального банка и баланс безопасности: Включение криптобанков непосредственно в реестр Национального банка и применение к ним требований НКФО гарантируют сохранность средств населения и бизнеса; данный опыт в будущем может послужить готовым практическим примером для создания модели цифровых банков и для Узбекистана, и для других государств Центральной Азии.

Как вы думаете, вытеснит ли появление криптобанков традиционные банковские услуги или они останутся лишь узкоспециализированными учреждениями для владельцев цифровых активов? Есть ли необходимость в открытии подобных криптобанков и в Узбекистане? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого исторического события в мире финтеха со всеми заинтересованными!

БеларусьКриптобанкПВТНациональный банк
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Швейцария окружила режим Беларуси санкциямиШвейцария окружила режим Беларуси санкциями18 сентября 23:37«Зеленый коридор» для узбекистанцев в Беларуси: 5 тысячам рабочих пообещали жилье, школы и детские сады«Зеленый коридор» для узбекистанцев в Беларуси: 5 тысячам рабочих пообещали жилье, школы и детские сады16 июля 20:37«Переезжайте с семьей»: Лукашенко пригласил узбекистанцев жить и работать в Беларуси«Переезжайте с семьей»: Лукашенко пригласил узбекистанцев жить и работать в Беларуси10 июля 10:28Пентагон заключил контракт на $21 млрд: в американской армии начался дефицит оружия?Пентагон заключил контракт на $21 млрд: в американской армии начался дефицит оружия?Сегодня 10:06Громкое заявление мэра Лондона: Великобритания должна вернуться в Европейский Союз без референдумаГромкое заявление мэра Лондона: Великобритания должна вернуться в Европейский Союз без референдумаСегодня 09:50Решающие часы на Ближнем Востоке: Иран и США могут заключить перемирие при посредничестве КатараРешающие часы на Ближнем Востоке: Иран и США могут заключить перемирие при посредничестве КатараСегодня 09:40
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына