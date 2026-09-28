Пилот нарисовал Мону Лизу в небе за трехчасовой полет

·39·Мир
Пилот нарисовал Мону Лизу в небе за трехчасовой полет

Опытный пилот из американского штата Арканзас превратил обычный полет в необычное произведение искусства. Используя ГПС-траекторию полета самолета, он нарисовал в небе знаменитое произведение Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Пилот поднялся в воздух из аэропорта в городе Бентонвилл, штат Арканзас, и пролетел по специально спланированному маршруту вблизи границы штатов Арканзас и Оклахома. Совершая точно рассчитанные маневры на самолете Кессна Р182, он создал с помощью следов от полета изображение, похожее на знаменитый портрет.

Это необычное «воздушное полотно» было тщательно спланировано заранее. В маршруте самолета было заложено множество точных расчетов поворотов для отражения черт лица, волос и общих контуров Моны Лизы.

Согласно данным, общая протяженность пройденного пилотом маршрута составила около 35 миль. А на создание этого произведения искусства в небе ушло почти три часа.

Во время полета пилот строго придерживался заранее определенного ГПС-маршрута. Ведь даже небольшое отклонение от курса могло исказить форму получаемого в итоге портрета.

Необычный полет вызвал большой интерес и на специальных сайтах отслеживания полетов. Сообщается, что движение самолета в реальном времени наблюдало более 73 тысяч человек.

Фотографии и видеозаписи с траекторией полета быстро распространились в социальных сетях. Пользователи высоко оценили креативную идею пилота, объединившую мастерство пилотирования, ГПС-технологии и искусство.

Мона Лизааэропорт БентонвиллCessna R182GPS-полет
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Самолет Кессна рухнул на частный участок!»: Трагическая авиакатастрофа в Татарстане«Самолет Кессна рухнул на частный участок!»: Трагическая авиакатастрофа в Татарстане13 сентября 00:48Египетский христианин подарил путевку на Умру своей соседкиЕгипетский христианин подарил путевку на Умру своей соседки3 сентября 10:47Европа объявила о жестких ограничениях на использование соцсетей для детейЕвропа объявила о жестких ограничениях на использование соцсетей для детей17 сентября 13:51В Испании бастуют врачи: чем закончится скандал из-за нового закона?В Испании бастуют врачи: чем закончится скандал из-за нового закона?8 сентября 13:19У побережья Нью-Джерси в небе появилась гигантская волнаУ побережья Нью-Джерси в небе появилась гигантская волна28 августа 12:58В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всехВ небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех13 августа 18:11
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына