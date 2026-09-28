Пилот нарисовал Мону Лизу в небе за трехчасовой полет

Опытный пилот из американского штата Арканзас превратил обычный полет в необычное произведение искусства. Используя ГПС-траекторию полета самолета, он нарисовал в небе знаменитое произведение Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Пилот поднялся в воздух из аэропорта в городе Бентонвилл, штат Арканзас, и пролетел по специально спланированному маршруту вблизи границы штатов Арканзас и Оклахома. Совершая точно рассчитанные маневры на самолете Кессна Р182, он создал с помощью следов от полета изображение, похожее на знаменитый портрет.

Это необычное «воздушное полотно» было тщательно спланировано заранее. В маршруте самолета было заложено множество точных расчетов поворотов для отражения черт лица, волос и общих контуров Моны Лизы.

Согласно данным, общая протяженность пройденного пилотом маршрута составила около 35 миль. А на создание этого произведения искусства в небе ушло почти три часа.

Во время полета пилот строго придерживался заранее определенного ГПС-маршрута. Ведь даже небольшое отклонение от курса могло исказить форму получаемого в итоге портрета.

Необычный полет вызвал большой интерес и на специальных сайтах отслеживания полетов. Сообщается, что движение самолета в реальном времени наблюдало более 73 тысяч человек.

Фотографии и видеозаписи с траекторией полета быстро распространились в социальных сетях. Пользователи высоко оценили креативную идею пилота, объединившую мастерство пилотирования, ГПС-технологии и искусство.