Из рыбы достали телефон: необычная находка в Китае удивила пользователей

В Китае люди, разделывающие крупную речную рыбу, столкнулись с неожиданной находкой. Из желудка рыбы извлекли мобильный телефон. Как устройство попало в организм рыбы, пока неизвестно.

В социальных сетях распространилось видео, запечатлевшее момент обнаружения телефона внутри рыбы в процессе её очистки. Увидевшие этот необычный случай пользователи закономерно ищут ответ на вопрос: как рыба проглотила телефон?

Также остается неизвестным, сколько времени телефон пробыл в воде и как рыба смогла его проглотить. Появление внутри рыбы предмета, которого там обычно никак не ожидали увидеть — телефона, сделало эту историю еще более интригующей. Пользователи, посмотревшие видео, выдвигают различные предположения о том, как именно рыба проглотила гаджет.

Тем не менее, пока все детали происшествия не будут официально подтверждены, делать точные выводы о том, как именно телефон оказался внутри рыбы, сложно.