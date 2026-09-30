Из рыбы достали телефон: необычная находка в Китае удивила пользователей

·64·Мир
Из рыбы достали телефон: необычная находка в Китае удивила пользователей

В Китае люди, разделывающие крупную речную рыбу, столкнулись с неожиданной находкой. Из желудка рыбы извлекли мобильный телефон. Как устройство попало в организм рыбы, пока неизвестно.

В социальных сетях распространилось видео, запечатлевшее момент обнаружения телефона внутри рыбы в процессе её очистки. Увидевшие этот необычный случай пользователи закономерно ищут ответ на вопрос: как рыба проглотила телефон?

Также остается неизвестным, сколько времени телефон пробыл в воде и как рыба смогла его проглотить. Появление внутри рыбы предмета, которого там обычно никак не ожидали увидеть — телефона, сделало эту историю еще более интригующей. Пользователи, посмотревшие видео, выдвигают различные предположения о том, как именно рыба проглотила гаджет.

Тем не менее, пока все детали происшествия не будут официально подтверждены, делать точные выводы о том, как именно телефон оказался внутри рыбы, сложно.

Китайрыбамобильный телефонпроцесс разделки
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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