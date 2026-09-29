Как похудевшая в 18 лет на 20 килограммов Маделин Стюарт стала известной моделью?

·43·Мир
Как похудевшая в 18 лет на 20 килограммов Маделин Стюарт стала известной моделью?

Австралийка Маделин Стюарт в 18 лет сбросила более 20 килограммов и приступила к осуществлению своей мечты стать моделью. Ее фотографии «до и после» широко распространились в интернете в 2015 году и за короткое время привлекли внимание миллионов людей. Об этом сообщает Тиме.

Маделин, родившаяся с синдромом Дауна, после похудения начала профессионально заниматься фотосессиями. Позже ее снимки приобрели популярность в социальных сетях и освещались в международных изданиях.

В сентябре 2015 года 18-летняя Маделин вышла на подиум Недели моды в Нью-Йорке. Она приняла участие в показе бренда ФТЛ Мода, выведя свою карьеру в мире моды на международный уровень.

Однако Маделин Стюарт не была первым человеком с синдромом Дауна, вышедшим на подиум Нью-йоркской недели моды. За несколько месяцев до нее, в феврале 2015 года, актриса Джейми Брюэр появилась на подиуме в шоу Каррие Хаммер. По этой причине Маделин вошла в историю НЙФВ как вторая женщина с синдромом Дауна на подиуме.

Впоследствии Маделин принимала участие в неделях моды в Париже, Лондоне, Дубае и других городах. Ее деятельность послужила привлечению внимания к участию людей с инвалидностью в индустрии моды.

Маделин СтюартСиндром ДаунаNYFWFTL Moda
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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