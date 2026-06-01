США обеспечивают проход судов через Ормузский пролив

Сообщается, что американские военные за последние три недели помогли обеспечить безопасный проход около 70 судов через Ормузский пролив, несмотря на блокаду со стороны Ирана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, Центральное командование США облегчило проход торговых судов через стратегически важный водный путь. Некоторые суда отключали транспондеры перед входом в пролив, чтобы снизить свою заметность.

В некоторых случаях маршруты судов прокладывались вдали от иранского побережья. Утверждается, что эти меры были приняты для снижения рисков и обеспечения непрерывности грузоперевозок.

NYT отмечает, что из-за отсутствия значительного прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном ситуация в регионе остается напряженной. Движение через Ормузский пролив по-прежнему представляет опасность для торговых судов.