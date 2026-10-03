Томас Тухель высказался о спаде в карьере Рахима Стерлинга

·2·Спорт
Томас Тухель высказался о спаде в карьере Рахима Стерлинга

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что не оставил без внимания тяжелый период в жизни своего бывшего подопечного Рахима Стерлинга и резкий спад в его профессиональной карьере. Как сообщает Goal.com, опытный специалист выразил сожаление по поводу проблем футболиста как на поле, так и за его пределами, проявив сочувствие. Об этом Goal.com сообщает.

Стало известно, что 31-летний нападающий в последнее время совершил ряд серьезных правонарушений. Рахим Стерлинг признал вину в опасном вождении, хранении веселящего газа (оксида азота) и отказе от прохождения медицинского освидетельствования. В мае на автомагистралях М25 и М3 он разбил свой Lamborghini о железные ворота.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в поврежденном автомобиле шесть баллонов с веселящим газом. На записях с нательных камер видно, как футболист пытался спрятать их на заднем сиденье. После широкого общественного резонанса Стерлинг оставил на своей странице в социальных сетях загадочное сообщение: «Прогресс важнее совершенства».

Резкие перемены и трудности в карьере

В настоящее время футболист ожидает решения суда и уже лишен водительских прав. Адвокат Стерлинга подчеркнул, что игрок добровольно предпринял шаги для преодоления личных трудностей. Томас Тухель, вспоминая, как в 2022 году лично боролся за переход этого футболиста в «Челси», не скрыл своего разочарования тем, что игрок не смог вернуть ту форму, которую демонстрировал в «Манчестер Сити».

По мнению Тухеля, после яркого периода в «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы Стерлинг не смог доказать свою значимость в других командах. Немецкий специалист также отметил личные качества игрока: «Он был заботливым отцом для своих детей и семейным человеком. Печально видеть, как он переживает столь сложный период».

Тренер добавил, что иногда в жизни человека наступает полоса неудач, и нельзя винить во всем только самого футболиста. Он выразил уверенность, что Стерлинг сможет выйти из этой ситуации, и пожелал ему всего наилучшего.

Блестящее прошлое и нынешний упадок

Столь глубокий спад в карьере Рахима Стерлинга резко контрастирует с его прошлыми достижениями. За семь успешных лет на стадионе «Этихад» он четырежды становился чемпионом Англии, превратившись в одну из самых ярких звезд национального футбола.

Однако после ухода из манчестерского клуба траектория его карьеры пошла на спад. После неудачных выступлений за «Челси» и «Арсенал», в январе 2026 года контракт с клубом со «Стэмфорд Бридж» был расторгнут по обоюдному согласию. Перейдя в нидерландский «Фейеноорд», футболист не смог совершить ни одного результативного действия в восьми матчах и в итоге был вынужден покинуть клуб.

Томас ТухельРахим СтерлингСборная АнглииПремьер-лигаФутбольные новости
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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