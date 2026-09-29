В Японии прошло необычное «рейв»-мероприятие для чтения книг (видео)

В Японии прошло необычное мероприятие под названием ДжУКЙ БУК РАВЭ, отличающееся от привычных ночных вечеринок. Вместо танцев участники читали книги и слушали спокойную электронную музыку.

На мероприятии, организованном 26 сентября в клубе СПРЭАД в токийском районе Симокитадзава, пол был застелен коврами. Гости проводили время за чтением принесенных с собой книг в любом удобном положении — сидя, лежа или прислонившись к стене.

Во время мероприятия звучала тихая электронная музыка, способствующая чтению. Организаторы предоставили участникам возможность принести собственные книги, а также приобретать рекомендуемые произведения и читать одну и ту же книгу вместе с другими гостями.

Целью организаторов ДжУКЙ БУК РАВЭ было создание нового пространства и атмосферы для чтения. По этой причине данное событие описывается не как обычная встреча книголюбов, а как экспериментальное мероприятие, направленное на тестирование опыта чтения в клубной атмосфере.