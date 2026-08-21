Американский миллионер погиб в результате крушения вертолёта в Кении

·38·Мир
Американский миллионер погиб в результате крушения вертолёта в Кении

Американский предприниматель и миллионер, основатель компании Георге Стоне Краб и сети ресторанов Мй Кевиче Роджер Дуарте погиб в результате крушения вертолёта в Кении. Об этом сообщил Те Нью-Йорк Пост.

Вертолёт вылетел из заповедника дикой природы

По данным Управления гражданской авиации Кении, катастрофа произошла утром 19 августа возле горы Ололокве на севере страны.

Вертолёт направлялся из заповедника дикой природы Лойсаба к реке Эвасо Ниро.

В результате катастрофы погибли все пять человек, находившиеся на борту.

Американский миллионер погиб в результате крушения вертолёта в Кении

Кто погиб в катастрофе?

Вместе с Роджер Дуарте погибли также:

  • итальянский государственный деятель и предприниматель Мишел Сенси-Кантукси;

  • его супруга, американско-эквадорский дизайнер Штефани Ксолликсан Васконес;

  • медиаменеджер и исполнительный директор телеканала Телемундо Ксосе Суарес;

  • пилот вертолёта Джош Утрам.

Кем был Роджер Дуарте?

Дуарте наладил бизнес по продаже и доставке флоридских каменных крабов через компанию Георге Стоне Краб.

Он был известен своей предпринимательской деятельностью и в 2016 году вошёл в рейтинг Форбес «30 Ундер 30».

В Кении проводится соответствующее расследование обстоятельств происшествия.

Роджер ДуартеКенияNew York PostTelemundoForbes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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