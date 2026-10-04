В Китае мать нашла сына, потерянного в 2-летнем возрасте, после 32 лет поисков

·72·Мир
В Китае мать нашла сына, потерянного в 2-летнем возрасте, после 32 лет поисков

В 1988 году в Китае двухлетний Мао Инь пропал у входа в гостиницу в тот момент, когда его отец пошел за водой. Мать, потерявшая сына, — Ли Цзинчжи посвятила поиску всю свою жизнь в надежде найти его.

Она бросила работу и в течение 32 лет шла по следам сына. За это время она распространила более 100 тысяч листовок, объездила различные регионы и искала информацию о сыне.

В процессе поисков Ли Цзинчжи не только искала собственного ребенка, но и помогала другим семьям. Она помогла 29 пропавшим без вести детям воссоединиться со своими семьями.

Как выяснилось, Мао Инь в детстве был продан в другую семью и вырос, не зная ничего о своем истинном происхождении.

Наконец, в 2020 году, после 32 лет разлуки, мать и сын нашли друг друга. Их долгожданная встреча стала символом терпения матери, не терявшей надежды на протяжении лет, и ее безграничной любви к ребенку.

Мао ИньЛи ЦзинчжиКитайпропавшие без вести дети
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Фермер арестован за то, что написал в ChatGPT план убийства своего сынаФермер арестован за то, что написал в ChatGPT план убийства своего сына21 сентября 09:11Президент Сирии сделал заявление в Нью-Йорке: была ли разоблачена ложь о его прошлом?Президент Сирии сделал заявление в Нью-Йорке: была ли разоблачена ложь о его прошлом?23 сентября 12:48Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сынаОтец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына9 сентября 15:16Женщина убила 11-месячного сына, чтобы не отдавать его отцуЖенщина убила 11-месячного сына, чтобы не отдавать его отцу30 августа 11:10Миллиардер, намеренно воспитывавший сына в бедности: причина поразительна!Миллиардер, намеренно воспитывавший сына в бедности: причина поразительна!14 августа 06:21В Японии отец оставил 7-летнего сына на горе ФудзиВ Японии отец оставил 7-летнего сына на горе Фудзи23 августа 19:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына