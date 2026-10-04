В Китае мать нашла сына, потерянного в 2-летнем возрасте, после 32 лет поисков

В 1988 году в Китае двухлетний Мао Инь пропал у входа в гостиницу в тот момент, когда его отец пошел за водой. Мать, потерявшая сына, — Ли Цзинчжи посвятила поиску всю свою жизнь в надежде найти его.

Она бросила работу и в течение 32 лет шла по следам сына. За это время она распространила более 100 тысяч листовок, объездила различные регионы и искала информацию о сыне.

В процессе поисков Ли Цзинчжи не только искала собственного ребенка, но и помогала другим семьям. Она помогла 29 пропавшим без вести детям воссоединиться со своими семьями.

Как выяснилось, Мао Инь в детстве был продан в другую семью и вырос, не зная ничего о своем истинном происхождении.

Наконец, в 2020 году, после 32 лет разлуки, мать и сын нашли друг друга. Их долгожданная встреча стала символом терпения матери, не терявшей надежды на протяжении лет, и ее безграничной любви к ребенку.