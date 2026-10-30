Из-за мема Мбаппе попал под бойкот в Китае: спонсоры расторгли контракты

·100·Мир
Из-за мема Мбаппе попал под бойкот в Китае: спонсоры расторгли контракты

Шутка французской футбольной звезды Килиана Мбаппе об интернет-меме с изображением бывшего лидера Китая Мао Цзэдуна вызвала резкое недовольство в стране. После того как видео распространилось в социальных сетях, несколько крупных китайских компаний расторгли сотрудничество с футболистом.

Речь идет о шутке, которую Мбаппе отпустил во время беседы о меме с его собственным изображением. В ней футболист сказал, что считает самым смешным тот мем, где его лицо наложено на изображение человека, описанного как китайский диктатор. После того как стало понятно, что это изображение отсылает к Мао Цзэдуну, критика в китайских социальных сетях усилилась.

В результате такие компании, как Донгпенг, Менгниу и Милкгрунд, объявили о прекращении сотрудничества с Мбаппе. Также сообщается, что на некоторых страницах футболиста в китайских социальных сетях была ограничена возможность добавления новых подписчиков. Появилась информация, что государственное телевидение Китая также временно приостановило трансляцию матчей Ла Лиги.

27 октября Мбаппе признал, что его комментарий был неуместным, и принес извинения китайскому народу и всем, кого задели его слова. Футболист заявил, что не имел намерения вызывать такую реакцию и с уважением относится к китайскому народу и его истории.

Таким образом, одна шутка в интернете повлияла на коммерческие партнерства известного футболиста в Китае.

Килиан МбаппеМао ЦзэдунКитайDongpeng
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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