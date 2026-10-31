Маск представил устройство, позволяющее незрячим людям видеть

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, разработала устройство Блиндсигхт, предназначенное для помощи людям, потерявшим зрение или незрячим от рождения. По словам Маска, устройство технически готово, теперь необходимо получить разрешение от соответствующих органов для проведения испытаний на людях. Об этом он написал 30 октября на своей странице в Кс.

Блиндсигхт предназначено для передачи изображений, полученных через специальную камеру, непосредственно в зрительную кору головного мозга — часть мозга, отвечающую за зрение. При этом устройство обходит поврежденные глаза и зрительные нервы, доставляя визуальную информацию в мозг.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (ФДА) в сентябре 2024 года присвоило этому устройству статус «прорывного устройства» (Бреактругх Девике). Этот статус служит для ускорения процесса проверки и получения разрешения на технологию, однако не означает, что ее безопасность и эффективность подтверждены.

На данный момент устройство не проходило испытаний на людях. Neuralink сообщила, что проводила эксперименты на животных, в частности, в середине 2025 года отмечалось, что одна из обезьян живет с имплантатом уже три года.

Маск также упомянул технологию Телепатй. Она позволяет парализованным людям управлять компьютером с помощью сигналов мозга. В будущем планируется передавать сигналы мозга к конечностям, чтобы помочь пациентам, утратившим способность двигаться.