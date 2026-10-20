Bugun O‘zbekistonda kuchli magnit bo‘roni kuzatiladi — undan himoyalanish yo‘llari

Сегодня, во вторник, на территории Узбекистана прогнозируется наблюдение геомагнитной активности значительного уровня. По данным специалистов и синоптиков, из-за нестабильности в магнитосфере Земли уровень активности поднимется до 5 баллов.

Существует вероятность того, как это природное явление продолжится как в ночное, так и в дневное время суток, и может доставить неудобства особенно гражданам с хроническими заболеваниями и чувствительным к изменениям погоды.

Почему во время магнитной бури болит голова?

Научно обосновано, что колебания геомагнитного поля оказывают прямое влияние на человеческий организм, в частности, на нервную и сердечно-сосудистую системы:

Реакция кровеносных сосудов: Во время магнитной бури в результате сужения или расширения мелких кровеносных сосудов кровообращение немного замедляется, и доставка кислорода к головному мозгу уменьшается;

Чувствительность нервной системы: Геомагнитные возмущения влияют на деятельность вегетативной нервной системы, что может вызывать сильную головную боль, сонливость, вялость и перепады настроения;

Скачки артериального давления: У людей, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям, наблюдаются случаи нестабильности артериального давления и учащенного сердцебиения.

Важные рекомендации по защите здоровья

Врачи советуют соблюдать следующие простые правила, чтобы смягчить негативные последствия сильной 5-балльной геомагнитной бури: