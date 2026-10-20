Bugun O‘zbekistonda kuchli magnit bo‘roni kuzatiladi — undan himoyalanish yo‘llari

·63·Здоровье
Bugun O‘zbekistonda kuchli magnit bo‘roni kuzatiladi — undan himoyalanish yo‘llari

Сегодня, во вторник, на территории Узбекистана прогнозируется наблюдение геомагнитной активности значительного уровня. По данным специалистов и синоптиков, из-за нестабильности в магнитосфере Земли уровень активности поднимется до 5 баллов.

Существует вероятность того, как это природное явление продолжится как в ночное, так и в дневное время суток, и может доставить неудобства особенно гражданам с хроническими заболеваниями и чувствительным к изменениям погоды.

Почему во время магнитной бури болит голова?

Научно обосновано, что колебания геомагнитного поля оказывают прямое влияние на человеческий организм, в частности, на нервную и сердечно-сосудистую системы:

  • Реакция кровеносных сосудов: Во время магнитной бури в результате сужения или расширения мелких кровеносных сосудов кровообращение немного замедляется, и доставка кислорода к головному мозгу уменьшается;

  • Чувствительность нервной системы: Геомагнитные возмущения влияют на деятельность вегетативной нервной системы, что может вызывать сильную головную боль, сонливость, вялость и перепады настроения;

  • Скачки артериального давления: У людей, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям, наблюдаются случаи нестабильности артериального давления и учащенного сердцебиения.

Важные рекомендации по защите здоровья

Врачи советуют соблюдать следующие простые правила, чтобы смягчить негативные последствия сильной 5-балльной геомагнитной бури:

  • Поддерживайте водный баланс: Употребление достаточного количества чистой воды в течение дня предотвращает сгущение крови;

  • Избегайте тяжелой пищи: Ограничьте потребление жирных, соленых, тяжело усваиваемых блюд, а также кофе, энергетических и алкогольных напитков;

  • Снизьте физические нагрузки: Избегайте тяжелого физического труда в течение дня, уделите время большему количеству прогулок на свежем воздухе и спокойному отдыху;

  • Держите лекарства при себе: Люди с хроническими заболеваниями сердца и артериального давления должны вовремя принимать лекарственные средства, рекомендованные врачом.

геомагнитная активностьУзбекистанхроническое сердцесердечно-сосудистые
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На Солнце произошла мощная вспышка: как сильный взрыв на поверхности Солнца повлияет на Землю?На Солнце произошла мощная вспышка: как сильный взрыв на поверхности Солнца повлияет на Землю?6 октября 08:36Что происходит с организмом, если желчный пузырь работает плохо: симптомы и на что обратить вниманиеЧто происходит с организмом, если желчный пузырь работает плохо: симптомы и на что обратить внимание23 сентября 08:15Ночной звонок пугает или радует?: Тайные программы нашего подсознанияНочной звонок пугает или радует?: Тайные программы нашего подсознания13 сентября 13:527 сигналов тела: о чем пытается сказать ваш организм?7 сигналов тела: о чем пытается сказать ваш организм?2 августа 17:45Лекарство от тысячи болезней или опасный яд? Скрытые угрозы окуривания гармалой (исирик) при простуде...Лекарство от тысячи болезней или опасный яд? Скрытые угрозы окуривания гармалой (исирик) при простуде...18 октября 09:01У женщин усиливается храp? Названо два важных периодаУ женщин усиливается храp? Названо два важных периода25 июля 11:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Здоровье новости

Россия занимает второе место в мире по криоконсервации людей
Россия занимает второе место в мире по криоконсервации людей
Ученые и врачи рассказали о скрытом вреде бешика для здоровья ребенка (видео)
Ученые и врачи рассказали о скрытом вреде бешика для здоровья ребенка (видео)
Что происходит с организмом, если желчный пузырь работает плохо: симптомы и на что обратить внимание
Что происходит с организмом, если желчный пузырь работает плохо: симптомы и на что обратить внимание
Постоянное нытье — убийца здоровья: доказано, почему жалобщики болеют чаще
Постоянное нытье — убийца здоровья: доказано, почему жалобщики болеют чаще
Список самых опасных и самых полезных для здоровья продуктов в рационе
Список самых опасных и самых полезных для здоровья продуктов в рационе
Секрет долголетия: 5 продуктов, которые нужно немедленно исключить из своего рациона
Секрет долголетия: 5 продуктов, которые нужно немедленно исключить из своего рациона
Российский академик раскрыл правду о максимальном пределе продолжительности человеческой жизни
Российский академик раскрыл правду о максимальном пределе продолжительности человеческой жизни
Много спать тоже вредно? Ученые опубликовали результаты 10-летнего исследования
Много спать тоже вредно? Ученые опубликовали результаты 10-летнего исследования