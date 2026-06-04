Сегодня на Земле возможна сильная магнитная буря

Ожидается, что поток плазмы, образовавшийся в результате мощных вспышек класса Кс на Солнце 4 июня, достигнет ионосферы Земли. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии при Институте космических исследований РАН.

По данным специалистов, под воздействием этих вспышек на планете вероятна сильная магнитная буря мощностью 6–7 баллов.

Отмечается, что во время взаимодействия потока плазмы с магнитным полем Земли у некоторых людей могут наблюдаться ухудшение качества сна, повышенная утомляемость и изменения сердечного ритма.

В связи с этим эксперты рекомендуют населению внимательно следить за своим здоровьем, избегать чрезмерных физических нагрузок и психоэмоционального напряжения.