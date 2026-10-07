В США выжившая после казни заключенная пришла в сознание и заговорила

В американском штате Теннесси приговоренная к смертной казни Криста Пайк пришла в сознание и начала говорить после неудачной попытки казни. Об этом сообщили ее адвокаты.

50-летняя Пайк должна была быть казнена путем смертельной инъекции 30 сентября. Несмотря на то, что ей ввели две дозы препарата, казнь не удалась, и заключенную доставили в больницу.

В настоящее время Пайк получает медицинскую помощь в больнице. По последним данным ее адвокатов, она в сознании, может разговаривать, однако пока неизвестно, сколько времени займет ее полное восстановление.

Этот инцидент вызвал серьезные вопросы относительно практики приведения в исполнение смертной казни в США. Специалисты оценивают состояние Пайк как беспрецедентный случай выживания заключенного после введения смертельной инъекции.

После случившегося губернатор Теннесси Билл Ли приостановил другие запланированные в штате до конца 2026 года казни и назначил независимое расследование инцидента. Кроме того, глава Департамента исправительных учреждений Теннесси Фрэнк Страда объявил об отставке.

Криста Пайк была признана виновной в убийстве своего 19-летнего сокурсника в 1995 году и приговорена к смертной казни. Ее адвокаты на протяжении многих лет подавали различные апелляции о пересмотре приговора.

В настоящее время вопрос о том, будет ли Пайк казнена повторно в будущем, остается открытым. Ее адвокаты требуют сохранения улик и пересмотра дела в связи с произошедшим.