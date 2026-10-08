В период, когда глобальная конкуренция между США и Китаем в сфере искусственного интеллекта, микрочипов и высоких технологий достигла новых высот, вопрос геополитического и технологического выбора для стран Центральной Азии приобретает все более серьезный характер. Бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов в статье, опубликованной в авторитетном испанском международном аналитическом издании Аталаяр, глубоко проанализировал роль и стратегическую позицию стран региона в этой борьбе.

Согласно основному тезису дипломата, на фоне усиливающегося технологического противостояния между Вашингтоном и Пекином для стран Центральной Азии, в том числе Узбекистана, выбор только одной стороны стратегически и экономически абсолютно невыгоден.

Защита от полной зависимости: Сеть всестороннего партнерства

Владимир Норов подчеркивает, что Узбекистан правильно оценивает риски технологической и финансовой монополии во внешней политике:

Диверсификация инвестиций: Официальный Ташкент наряду с эффективным использованием крупных инвестиций и инновационных разработок Китая последовательно развивает прочные партнерские отношения с США, Европейским Союзом, Южной Кореей, Японией, Турцией и монархиями Персидского залива;

Устранение зависимости: Такая всесторонняя внешняя политика служит цели не допустить чрезмерной зависимости цифровой инфраструктуры и экономики страны от какой-либо одной внешней силы или партнера;

Практическая выгода: Для региона первичны не абстрактные политические лозунги, а конкретные практические результаты — такие проекты, как строительство дата-центров, расширение вычислительных мощностей и подготовка национальных специалистов.

Формула «сбалансированной технологической дипломатии»

Автор выдвигает концепцию «сбалансированной и многовекторной технологической дипломатии» в качестве наиболее оптимального пути для национального развития Узбекистана:

Сохранение экономической реальности: Ташкент должен стабильно продолжать торгово-экономические и производственные связи с КНР, поскольку технологии Китая важны для Глобального Юга своей дешевизной и доступностью;

Передовое сотрудничество с Западом: При этом необходимо укреплять связи с США и западными странами в направлении передовых высоких технологий и инноваций;

Критическая цифровая безопасность: Главным критерием суверенной безопасности является недопущение передачи жизненно важных цифровых систем, государственного управления и оборонной инфраструктуры страны под контроль только одного государства или зарубежной корпорации.

Не выбор, а независимость: Национальные интересы на первом месте

Конечный и главный вывод статьи бывшего министра заключается в том, что ставить перед Узбекистаном сегодня резкий выбор по принципу «или США, или Китай» («или-или») — это неправильный подход.

Главная задача Ташкента — не уклоняться от поля конкуренции между геополитическими и технологическими гигантами, а продуктивно использовать эту борьбу в интересах национальной экономики и сохранять стратегическую и технологическую независимость страны.