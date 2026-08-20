Samsung повысила цены на полупроводники до 15 процентов

·7·Технологии
Samsung повысила цены на полупроводники до 15 процентов

Южнокорейский технологический гигант Samsung повысил до 15 процентов цены на контрактное производство микрочипов по передовым технологическим процессам. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, новые цены начали действовать с июля текущего года, что свидетельствует о серьезных изменениях на мировом рынке полупроводников. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Сообщается, что максимальный рост цен пришелся на передовые технологические процессы с нормами 4 нм (СФ4) и 5 нм. Услуги в этом направлении подорожали на 10–15 процентов для заказчиков из США и Китая. Также отмечается, что стоимость 8-нм техпроцесса, считающегося несколько устаревшим, выросла почти на 10 процентов.

Спрос и конкурентная среда на рынке

Резкий рост цен стал результатом стремительного развития технологий искусственного интеллекта и последовавшего за ним глобального бума. Быстрое заполнение производственных мощностей лидера отрасли TSMC заставило клиентов искать альтернативы. В результате Samsung, годами испытывавшая трудности в конкурентной борьбе, впервые получила возможность диктовать собственную ценовую политику.

Особенно тяжело это отразилось на китайских компаниях. Из-за экспортных ограничений США китайские предприятия лишились доступа к передовому оборудованию и возможности выбирать другие альтернативные фабрики, поэтому вынуждены соглашаться на более дорогие условия.

Финансовые показатели и новые партнеры

По прогнозам аналитиков, если текущий уровень цен сохранится, литейный бизнес Samsung, работающий преимущественно в убыток с 2022 года, может начать приносить прибыль к 2027 году. Загрузка завода СФ4 в Пхёнтхэке с конца 2025 года остается максимальной благодаря заказам Qualcomm и производству базовых кристаллов для высокоскоростной памяти ХБМ.

Рост спроса на искусственный интеллект и высокие технологии открыл Samsung доступ к крупным клиентам. В частности, компании удалось заключить контракты с такими гигантами, как Tesla, Apple и Броадком. Одновременно активно продолжаются переговоры о сотрудничестве с Google.

SamsungМикрочипыТехнологииИскусственный ИнтеллектTSMC
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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