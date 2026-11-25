Запущена услуга по проверке строительной документации перед покупкой жилья
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- На Едином портале интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) появилась возможность онлайн-проверки законности объектов недвижимости и их официальной документации.
- Данный сервис позволяет просматривать информацию о многоэтажных и индивидуальных жилых домах, а также объектах более чем 30 направлений в режиме реального времени.
Через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) появилась возможность онлайн-проверки законности строительных объектов и их официальной документации перед покупкой недвижимости. Этот новый сервис охватывает не только многоэтажные и индивидуальные жилые дома, но и объекты по более чем 30 направлениям, включая культуру, искусство и туризм.
Какую информацию можно получить через портал?
Пользователи услуги могут в режиме реального времени просматривать следующие основные сведения о строящемся или планируемом к строительству объекте:
Общая характеристика: Официальное название объекта, точный адрес, категория и планируемый срок сдачи в эксплуатацию.
Технические показатели: Количество этажей и квартир в здании, общая площадь и стоимость проекта.
Ответственные организации: Официальные данные о заказчике строительства, проектной организации и подрядных предприятиях.
Официальные документы, доступные для скачивания
Пользователи могут не только ознакомиться с информацией, но и напрямую скачать копии важных документов, подтверждающих законность строительства:
Тип документа
Функция и значение
Заключение архитектурно-градостроительного совета
Подтверждает соответствие проекта действующим градостроительным нормам и правилам
Заключение государственной экспертизы
Гарантирует соответствие проектно-сметной документации требованиям безопасности и техническим стандартам
Разрешение на начало строительно-монтажных работ
Основной документ, подтверждающий законность проведения строительных работ на объекте
Для кого эта услуга особенно полезна?
Новая интерактивная услуга является важным инструментом защиты, прежде всего, для граждан, приобретающих квартиры в строящихся многоэтажных домах на условиях долевого участия. Теперь будущие покупатели перед переводом денежных средств могут самостоятельно проверить наличие у строительной компании всех разрешений, а также убедиться, что обещанные сроки сдачи объекта соответствуют официальным документам в государственном реестре.
Как вы считаете, насколько эффективной будет эта новая услуга на портале my.gov.uz в предотвращении мошенничества и незаконного строительства на рынке жилья?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью, чтобы проинформировать своих близких, планирующих покупку нового жилья, об этом полезном нововведении!
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…