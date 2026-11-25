Технические показатели: Количество этажей и квартир в здании, общая площадь и стоимость проекта.

Пользователи услуги могут в режиме реального времени просматривать следующие основные сведения о строящемся или планируемом к строительству объекте:

Через Единый портал интерактивных государственных услуг ( my.gov.uz ) появилась возможность онлайн-проверки законности строительных объектов и их официальной документации перед покупкой недвижимости. Этот новый сервис охватывает не только многоэтажные и индивидуальные жилые дома, но и объекты по более чем 30 направлениям , включая культуру, искусство и туризм.

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Пользователи могут не только ознакомиться с информацией, но и напрямую скачать копии важных документов, подтверждающих законность строительства:

Тип документа Функция и значение Заключение архитектурно-градостроительного совета Подтверждает соответствие проекта действующим градостроительным нормам и правилам Заключение государственной экспертизы Гарантирует соответствие проектно-сметной документации требованиям безопасности и техническим стандартам Разрешение на начало строительно-монтажных работ Основной документ, подтверждающий законность проведения строительных работ на объекте

Для кого эта услуга особенно полезна?

Новая интерактивная услуга является важным инструментом защиты, прежде всего, для граждан, приобретающих квартиры в строящихся многоэтажных домах на условиях долевого участия. Теперь будущие покупатели перед переводом денежных средств могут самостоятельно проверить наличие у строительной компании всех разрешений, а также убедиться, что обещанные сроки сдачи объекта соответствуют официальным документам в государственном реестре.

Как вы считаете, насколько эффективной будет эта новая услуга на портале my.gov.uz в предотвращении мошенничества и незаконного строительства на рынке жилья?

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