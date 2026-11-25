Бывший главный тренер «Барселоны» и «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вступился за своего коллегу, опытного итальянского специалиста Карло Анчелотти, который в настоящее время возглавляет сборную Бразилии, на фоне обрушившейся на него критики.

«Нужно время, чтобы наладить работу в стране с другой культурой»

В беседе с легендой бразильского футбола Ромарио Гвардиола высоко оценил тренерское мастерство Анчелотти и подчеркнул необходимость дать ему время на адаптацию:

«Анчелотти нужно больше времени. Я много раз встречался с Карло, и он обыгрывал меня миллион раз. Он — замечательный человек, и у меня нет ни малейших сомнений в его потенциале. Анчелотти приехал в страну с другой культурой. Иногда требуется больше времени, чтобы наладить рабочий процесс. Я не могу сомневаться в нем. Многие считают Карло специалистом номер один в плане управления командой», — сказал Хосеп Гвардиола (из интервью Ромарио).

Карьера Карло Анчелотти в Бразилии и основные факты

Показатели Детали и факты Тренер Карло Анчелотти (67 лет) Текущая должность Главный тренер сборной Бразилии Дата назначения Май 2025 года Оценка Гвардиолы Специалист номер один в управлении командой; необходимо время для адаптации к новой среде и культуре Источник Интервью для Ромарио (Ромарио ТВ)

Напомним, что 67-летний итальянский специалист возглавил «пентакампеонов» в мае 2025 года.

Как вы считаете, прав ли Пеп Гвардиола — сможет ли Карло Анчелотти вернуть сборную Бразилии на вершину мирового футбола, если ему дадут еще немного времени?

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