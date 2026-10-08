В Турции продаются автодома, превращающиеся из обычного прицепа в жилье

·35·Мир
В Турции продаются автодома, превращающиеся из обычного прицепа в жилье

В Турции поступили в продажу Mini Хусе Караван, которые внешне напоминают обычный прицеп, но по прибытии на место увеличиваются в размерах и превращаются в небольшой дом.

В сложенном виде прицеп имеет размеры 4×2,1 метра, а после раскладывания с помощью специального механизма площадь жилого пространства составляет примерно 20 квадратных метров. В нем есть отдельная спальня, зона отдыха, кухня и ванная комната. На кухне также установлен холодильник емкостью 90 литров.

Такие дома привлекают внимание своей компактностью и мобильностью. Их можно перевозить с места на место в качестве прицепа, а по прибытии в пункт назначения — расширять и использовать для проживания.

Согласно информации, начальная стоимость модели составляет 890 тысяч турецких лир. Однако в эту цену не входят НДС и расходы на доставку.

Tabiat qo‘ynida ikki kishi quyosh panelli kemping tirkamasi yonida dam olmoqda.
Mini House CaravanТурциямобильные домаприцепы
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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