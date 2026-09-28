Ученые обнаружили планету, вращающуюся в обратном направлении по отношению к своей звезде

·17·Мир
Ученые обнаружили планету, вращающуюся в обратном направлении по отношению к своей звезде

Астрономы обнаружили необычную экзопланету размером с Нептун, которая движется в направлении, противоположном вращению своей звезды. Открытие этого объекта, получившего название ГДж 3090 б, может заставить пересмотреть представления о том, как формируются планетные системы.

Международная группа исследователей выявила планету с помощью высокоточного спектрографа. Наблюдения показали, что ГДж 3090 б имеет ретроградную орбиту. Ось ее орбиты наклонена примерно на 136 градусов. Из-за этого планета движется в направлении, противоположном вращению своей звезды.

Подобное явление считается одним из тех, которые ранее не наблюдались вокруг малых и относительно холодных звезд. Обычно планеты возникают из диска газа и пыли, породившего их звезду. Поэтому в большинстве случаев они движутся в соответствии с направлением вращения звезды.

Ученые подробно изучили систему, чтобы выяснить, почему ГДж 3090 б приобрела столь необычную орбиту. Исследователи сначала предположили, что траекторию движения планеты мог изменить другой крупный небесный объект. Однако в ходе наблюдений такой объект обнаружен не был.

После этого ученые выдвинули еще одну вероятность. По их мнению, в начальный период формирования планетной системы из внешнего пространства мог быть захвачен другой газопылевой диск. Не исключено, что вещество в этом диске впоследствии повлияло на орбиту планеты, изменив направление ее движения.

Исследователи планируют продолжить наблюдение за системой ГДж 3090 б. Они надеются выяснить, насколько распространены такие ретроградные орбиты вокруг красных карликов и как внешняя среда влияет на формирование молодых планетных систем.

GJ 3090 bретроградная орбитаэкзопланетанеобычная экзопланета размером с Нептун
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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