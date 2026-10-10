Перед ударом по Ирану на корабле США военные пытались покончить с собой (видео)

·86·Мир
Перед ударом по Ирану на корабле США военные пытались покончить с собой (видео)

В то время как напряженность на Ближнем Востоке достигла своего пика, стало известно о возникновении серьезного психологического кризиса внутри Военно-морских сил США. Командир гигантского авианосца УСС Абрахам Линколн, отправленного для выполнения боевой задачи на иранском направлении, капитан Дэн Килер официально сообщил о зафиксированных случаях попыток самоубийства среди личного состава.

По словам командира, эти тревожные и опасные инциденты произошли именно в тот период, когда корабль совершал боевой поход к берегам Ирана, в условиях резко возросшей угрозы возможного столкновения.

Заявление капитана Килера: «Смертельных исходов нет, но проблема крайне серьезная»

Выступая перед представителями СМИ, командир корабля отметил, что военнослужащие столкнулись с тяжелым психологическим испытанием:

  • Ни один случай не закончился смертью: Благодаря счастливой случайности и оперативному принятию мер ни одна из попыток суицида не завершилась трагическим исходом;

  • Высокий боевой стресс и давление: Вероятность прямого военного столкновения с Ираном, постоянная готовность и угроза ожидаемых сокрушительных ответных ударов нанесли тяжелый удар по психике моряков;

  • Признание психологических проблем: Капитан открыто признал, что в психике солдат действительно возникли серьезные проблемы, и сообщил, что после инцидента на корабле были усилены службы психологической помощи.

Системная проблема в ВМС США

Данный инцидент на корабле УСС Абрахам Линколн вновь оживил дебаты о долгосрочных военных миссиях в армии США и их влиянии на здоровье личного состава:

  • Мясячные боевые дежурства: Жизнь в открытом море, вдали от семьи и под угрозой реальных ракетных ударов подрывает психологическую устойчивость молодых солдат;

  • Цена противостояния с Ираном: Политика Вашингтона по наращиванию военного присутствия на Ближнем Востоке становится не только источником крупных финансовых затрат, но и серьезным испытанием для психического здоровья рядовых солдат.

Хотя военное командование заявляет, что держит ситуацию под контролем, подобный психологический кризис во время боевой миссии оценивается как фактор, который может серьезно повлиять на общую боеготовность подразделений.

USS Abraham LincolnДэн КилерВоенно-морские силы СШАИран
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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