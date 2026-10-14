В России по подозрению в шпионаже задержан корреспондент крупного японского издания

·61·Мир
В России по подозрению в шпионаже задержан корреспондент крупного японского издания

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Сахалинской области корреспондента влиятельной японской газеты Хоккаидо Шимбун Имаи Юки по подозрению в шпионаже. По данным российских СМИ, журналист был пойман накануне вылета из страны и экстренно доставлен в Москву специальным рейсом.

13 октября Лефортовский районный суд Москвы избрал в отношении журналиста меру пресечения в виде заключения под стражу сроком не менее чем на два месяца. На основании этого решения он содержится в «Лефортово» — одном из следственных изоляторов России с наиболее жестким режимом.

Претензии ФСБ: Курильские острова, мобилизация и секретные данные

В связи с инцидентом официальную позицию выразили Министерство иностранных дел России и специальные службы:

  • Подозрение в разведывательном задании: По версии российской спецслужбы, Имаи Юки по заданию японской разведки собирал, хранил и намеревался передать за рубеж для использования против безопасности страны информацию, относящуюся к обороноспособности России;

  • Информация о мобилизованных: В частности, ФСБ обвиняет корреспондента в сборе секретных данных о численности мобилизованных на войну в Украине и привлеченных в качестве добровольцев на Курильских островах;

  • Аккредитация МИД: Имаи Юки имел официальную аккредитацию МИД России. Несмотря на это, российская сторона утверждает, что Токио пытался собирать секретную информацию, прикрываясь официальным журналистским статусом;

  • Суровое наказание: Как сообщает «Интерфакс», если вина по статье о шпионаже будет полностью доказана в суде, японскому журналисту может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

Кто такой Имаи Юки и какова была его деятельность в России?

Издание «Осторожно, новости» раскрыло ряд подробностей о прошлом и профессиональной направленности задержанного журналиста в России:

  • Образование и интерес к России: Имаи Юки регулярно приезжал в Россию как минимум с 2014 года. Он учился в Санкт-Петербургском государственном университете и проявлял большой интерес к русской культуре, в том числе к местным театрам, музеям и консерваториям;

  • Основные освещаемые темы: В качестве корреспондента Хоккаидо Шимбун он готовил репортажи об открытии в Хабаровске памятника, посвященного окончанию Второй мировой войны и победе над Японией, выборах в Государственную думу России, а также об отношениях между Москвой и Пхеньяном;

  • Последняя статья: Последний авторский материал журналиста был опубликован за несколько дней до его ареста — 5 октября, и был посвящен деятельности граждан Северной Кореи на территории Южно-Сахалинска.

Пока японское правительство и редакция Хоккаидо Шимбун, в которой работает журналист, не сделали официальных заявлений по поводу данного ареста и обвинений в шпионаже. Это событие может еще больше обострить и без того остывшие дипломатические отношения между двумя странами.

Имаи ЮкиФедеральная служба безопасности (ФСБ)Хоккайдо СимбунСахалинская область
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Блогер Некоглай и его жена задержаны по обвинению в торговле наркотикамиБлогер Некоглай и его жена задержаны по обвинению в торговле наркотиками22 сентября 08:59В Иране еще 3 человек казнили по обвинению в шпионажеВ Иране еще 3 человек казнили по обвинению в шпионаже2 мая 21:08После гибели 14 военных в Казахстане заковали в наручники 5 чиновников МинобороныПосле гибели 14 военных в Казахстане заковали в наручники 5 чиновников Минобороны26 сентября 10:11В Берлине задержан казахстанец, подозреваемый в шпионаже в пользу РоссииВ Берлине задержан казахстанец, подозреваемый в шпионаже в пользу России30 апреля 09:29В Германии задержан подозреваемый в шпионажеВ Германии задержан подозреваемый в шпионаже29 апреля 17:38Аресты известных исламских деятелей в России вызвали широкий резонансАресты известных исламских деятелей в России вызвали широкий резонанс30 мая 12:04
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов