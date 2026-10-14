В России по подозрению в шпионаже задержан корреспондент крупного японского издания

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Сахалинской области корреспондента влиятельной японской газеты Хоккаидо Шимбун Имаи Юки по подозрению в шпионаже. По данным российских СМИ, журналист был пойман накануне вылета из страны и экстренно доставлен в Москву специальным рейсом.

13 октября Лефортовский районный суд Москвы избрал в отношении журналиста меру пресечения в виде заключения под стражу сроком не менее чем на два месяца. На основании этого решения он содержится в «Лефортово» — одном из следственных изоляторов России с наиболее жестким режимом.

Претензии ФСБ: Курильские острова, мобилизация и секретные данные

В связи с инцидентом официальную позицию выразили Министерство иностранных дел России и специальные службы:

Подозрение в разведывательном задании: По версии российской спецслужбы, Имаи Юки по заданию японской разведки собирал, хранил и намеревался передать за рубеж для использования против безопасности страны информацию, относящуюся к обороноспособности России;

Информация о мобилизованных: В частности, ФСБ обвиняет корреспондента в сборе секретных данных о численности мобилизованных на войну в Украине и привлеченных в качестве добровольцев на Курильских островах;

Аккредитация МИД: Имаи Юки имел официальную аккредитацию МИД России. Несмотря на это, российская сторона утверждает, что Токио пытался собирать секретную информацию, прикрываясь официальным журналистским статусом;

Суровое наказание: Как сообщает «Интерфакс», если вина по статье о шпионаже будет полностью доказана в суде, японскому журналисту может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

Кто такой Имаи Юки и какова была его деятельность в России?

Издание «Осторожно, новости» раскрыло ряд подробностей о прошлом и профессиональной направленности задержанного журналиста в России:

Образование и интерес к России: Имаи Юки регулярно приезжал в Россию как минимум с 2014 года. Он учился в Санкт-Петербургском государственном университете и проявлял большой интерес к русской культуре, в том числе к местным театрам, музеям и консерваториям;

Основные освещаемые темы: В качестве корреспондента Хоккаидо Шимбун он готовил репортажи об открытии в Хабаровске памятника, посвященного окончанию Второй мировой войны и победе над Японией, выборах в Государственную думу России, а также об отношениях между Москвой и Пхеньяном;

Последняя статья: Последний авторский материал журналиста был опубликован за несколько дней до его ареста — 5 октября, и был посвящен деятельности граждан Северной Кореи на территории Южно-Сахалинска.

Пока японское правительство и редакция Хоккаидо Шимбун, в которой работает журналист, не сделали официальных заявлений по поводу данного ареста и обвинений в шпионаже. Это событие может еще больше обострить и без того остывшие дипломатические отношения между двумя странами.