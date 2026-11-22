В некоторых регионах Японии еще в ноябре начались морозные зимние дни. Из-за притока холодного воздуха в северных и горных районах страны выпал обильный снег, а местами его уровень значительно вырос.

На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как сотрудники отеля с помощью лопат расчищают снег, скопившийся у входа в здание. Снега выпало так много, что персоналу пришлось прокладывать путь, чтобы гости могли свободно входить и выходить.

Согласно метеорологическим данным, после прихода мощной холодной воздушной массы 20 ноября, снегопады усилились в регионах Хоккайдо, Тохоку и Хокурику. В некоторых горных районах за сутки ожидалось выпадение более 50 сантиметров снега. В городе Саппоро на Хоккайдо наблюдался самый сильный снегопад сезона, а толщина снежного покрова достигла 15 сантиметров.

Снегопады влияют не только на повседневную жизнь, но и на транспортное сообщение. 21 ноября в районе Урабандай деревни Китасиобара префектуры Фукусима из-за сильного снегопада деревья упали на дороги, что привело к повреждению линий электропередачи. В результате около 1400 человек, включая около 500 туристов, находившихся в отелях и других местах размещения, временно оказались заблокированы в этом районе. Примерно в 700 домах было отключено электричество.