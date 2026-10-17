В Кашкадарье водителя Uzum Market освободили из зала суда спустя шесть месяцев

·66·Общество
В Кашкадарье водителя Uzum Market освободили из зала суда спустя шесть месяцев

41-летний мужчина, работавший водителем в компании Uzum Market в Кашкадарьинской области, провел под стражей более шести месяцев по обвинению в присвоении телефонов. Апелляционный суд пересмотрел дело, смягчил назначенное ему наказание и освободил его прямо в зале суда.

Следственный орган обвинил водителя в том, что он не сдал на склад 101 телефон общей стоимостью 249 миллионов сумов, перевозившийся из Ташкента в Кашкадарью. Суд первой инстанции приговорил его к трем годам лишения свободы.

Однако 6 октября 2026 года при повторном рассмотрении дела в Кашкадарьинском областном суде было установлено, что водитель присвоил не 101 телефон, а 21, и их общая стоимость составила 64,4 миллиона сумов.

Сообщается, что, несмотря на фиксацию пропажи остальных 80 телефонов, деятельность других 15 водителей, курсировавших по этому маршруту, не проверялась, и вся недостача была полностью возложена на одного человека.

Также стало известно, что в ходе следствия семья водителя возместила компании ущерб на общую сумму 92,7 миллиона сумов в виде денег и телефонов. Суд учел эти обстоятельства и смягчил наказание.

Поскольку шесть месяцев и 12 дней, провещенные водителем под стражей, были засчитаны в срок нового наказания, он был освобожден прямо в зале суда.

По имеющимся данным, согласно решению суда, компания должна вернуть семье водителя переплаченные 27,5 миллиона сумов. Точной информации о судьбе пропавших 80 телефонов и о том, кто виновен в их исчезновении, пока нет.

Кашкадарьинская областьUzum Marketхищение телефоновАпелляционный суд
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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