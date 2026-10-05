Собака запечатлела на видео самые искренние моменты свадьбы, которые ускользнули от операторов

·94·Мир
Собака запечатлела на видео самые искренние моменты свадьбы, которые ускользнули от операторов

На одной из свадеб в США появился совершенно необычный «оператор». Невеста закрепила экшн-камеру GoPro на своем пятилетнем псе по кличке Свайз и решила запечатлеть свадьбу с его точки зрения.

Неожиданно кадры, снятые на камеру собаки, запечатлели естественные и искренние моменты, которые не заметили даже профессиональные операторы.

Один из самых трогательных эпизодов на видео произошел, когда Свайз подошел к 91-летней бабушке невесты. Пес провел рядом с пожилой женщиной около 20 минут.

Это душевное общение стало одной из самых теплых и запоминающихся частей свадебного видео.

Впоследствии ролик был выложен в интернет и за короткое время получил широкое распространение. После того как его посмотрели миллионы раз, он был показан в программе «Гуд Морнинг Америка» и журнале «Пеопле».

Таким образом, пришедший на свадьбу в качестве простого гостя Свайз случайно стал «оператором», снявшим самые памятные кадры церемонии.

СвайзGoProGood Morning AmericaPeople
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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