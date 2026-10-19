Неожиданная трагедия во время службы в церкви Эквадора: священник погиб от падения креста

17 октября 2026 года во время богослужения в церкви Перпетуо-Сокорро в эквадорском городе Гуаякиль произошел трагический инцидент. Когда священник Патрисио Альфредо Санчес Молинари стоял перед алтарем, установленный на стене позади него большой деревянный крест сорвался и упал.

Происшествие случилось в момент прямой трансляции церемонии. На распространившемся видео запечатлено, как крест неожиданно падает, а прихожане спешат на помощь священнику. Собравшиеся также попросили вызвать скорую помощь.

Позже архиепархия Гуаякиля подтвердила кончину священника Патрисио Альфредо Санчеса Молинари. Религиозная организация выразила соболезнования близким покойного и церковной общине.

На данный момент официальной информации о причинах падения деревянного креста не поступало. Детали инцидента и причины его возникновения пока неизвестны.