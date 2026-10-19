Неожиданная трагедия во время службы в церкви Эквадора: священник погиб от падения креста

·62·Мир
Неожиданная трагедия во время службы в церкви Эквадора: священник погиб от падения креста

17 октября 2026 года во время богослужения в церкви Перпетуо-Сокорро в эквадорском городе Гуаякиль произошел трагический инцидент. Когда священник Патрисио Альфредо Санчес Молинари стоял перед алтарем, установленный на стене позади него большой деревянный крест сорвался и упал.

Происшествие случилось в момент прямой трансляции церемонии. На распространившемся видео запечатлено, как крест неожиданно падает, а прихожане спешат на помощь священнику. Собравшиеся также попросили вызвать скорую помощь.

Позже архиепархия Гуаякиля подтвердила кончину священника Патрисио Альфредо Санчеса Молинари. Религиозная организация выразила соболезнования близким покойного и церковной общине.

На данный момент официальной информации о причинах падения деревянного креста не поступало. Детали инцидента и причины его возникновения пока неизвестны.

Патрисио Альфредо Санчес МолинариПерпетуо-СокорроГуаякильЭквадор
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Грех на обеденном столе!»: как свяшенник в Таиланди украл $2,8 млн среди благотворителнйх средств?«Грех на обеденном столе!»: как свяшенник в Таиланди украл $2,8 млн среди благотворителнйх средств?12 сентября 09:30Священник, пытавшийся разделить море, едва не утонулСвященник, пытавшийся разделить море, едва не утонул26 мая 17:00В исторической церкви Нью-Йорка произошел мощный пожарВ исторической церкви Нью-Йорка произошел мощный пожар24 апреля 19:14«Да здравствует без королей!»: в США начались массовые протесты против политики Трампа (видео)«Да здравствует без королей!»: в США начались массовые протесты против политики Трампа (видео)Сегодня 15:19В Франции нарастает напряженность: Эйфелева башни и музей Лувр остаются под угрозойВ Франции нарастает напряженность: Эйфелева башни и музей Лувр остаются под угрозойСегодня 14:53Странная идея программиста: здоровье героя ДУМ связали с биением сердца бабушкиСтранная идея программиста: здоровье героя ДУМ связали с биением сердца бабушкиСегодня 14:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов