Студенты на Malibu-2 оскорбили сотрудника ДПС и распространили видео

В Иштыханском районе Самаркандской области произошел неприятный инцидент с участием студентов техникума. Передвигаясь на арендованном автомобиле Malibu-2, они не подчинились требованию сотрудника ДПС об остановке.

Сообщается, что молодые люди оскорбили сотрудника дорожно-патрульной службы. Кроме того, они выложили в социальные сети видеоролики, порочащие его честь и достоинство.

Происшествие привлекло внимание общественности. На данный момент дополнительной информации о принятых в связи с инцидентом мерах не поступало.