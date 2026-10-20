Студенты на Malibu-2 оскорбили сотрудника ДПС и распространили видео

·42·Общество
Студенты на Malibu-2 оскорбили сотрудника ДПС и распространили видео

В Иштыханском районе Самаркандской области произошел неприятный инцидент с участием студентов техникума. Передвигаясь на арендованном автомобиле Malibu-2, они не подчинились требованию сотрудника ДПС об остановке.

Сообщается, что молодые люди оскорбили сотрудника дорожно-патрульной службы. Кроме того, они выложили в социальные сети видеоролики, порочащие его честь и достоинство.

Происшествие привлекло внимание общественности. На данный момент дополнительной информации о принятых в связи с инцидентом мерах не поступало.

Самаркандская областьИштыханский районстуденты техникумаMalibu-2
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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