Военнослужащие Узбекистана и России начинают совместные учения (видео)
На южных рубежах Республики Узбекистан стартуют очередные масштабные военные учения. На полигонах Сурхандарьинской области пройдут совместные тактические учения Вооруженных Сил Узбекистана и России «Хамкорлик–2026».
Для участия в данных оборонительных и антитеррористических учениях воинские подразделения Российской Федерации официально прибыли на территорию нашей страны со своей боевой техникой.
300-километровый военный марш и состав колонны
Российские военнослужащие преодолели маршрут по специальной трассе, чтобы прибыть в район проведения учений:
Участие 201-й военной базы: К учениям привлечены подразделения 201-й российской гвардейской военной базы, дислоцированной в соседней Республике Таджикистан;
Более 300 км пути: Военная колонна выдвинулась со своей базы и через межгосударственную границу преодолела расстояние более 300 километров до полигона в Сурхандарьинской области;
Доставленная техника: В составе колонны присутствуют многочисленные бронетранспортеры типа БТР, грузовые и вспомогательные машины марки «Урал», а также специальный автотранспорт.
Главная цель учений «Хамкорлик–2026»
Данные учебно-тактические мероприятия, проводимые в южном регионе, имеют важное значение в обеспечении региональной безопасности:
Антитеррористические операции: В ходе учений будут отработаны оперативные действия по обнаружению, окружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований;
Боевое содружество: Военнослужащие двух стран укрепят навыки совместных действий на основе современной тактики в горной и пустынной местности, координации систем связи и повышения боевой подготовки;
Пограничная безопасность: Данные полевые учебные сборы направлены на поддержание стабильности в регионе и предотвращение возможных угроз.
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