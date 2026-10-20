Военнослужащие Узбекистана и России начинают совместные учения (видео)

На южных рубежах Республики Узбекистан стартуют очередные масштабные военные учения. На полигонах Сурхандарьинской области пройдут совместные тактические учения Вооруженных Сил Узбекистана и России «Хамкорлик–2026».

Для участия в данных оборонительных и антитеррористических учениях воинские подразделения Российской Федерации официально прибыли на территорию нашей страны со своей боевой техникой.

300-километровый военный марш и состав колонны

Российские военнослужащие преодолели маршрут по специальной трассе, чтобы прибыть в район проведения учений:

Участие 201-й военной базы: К учениям привлечены подразделения 201-й российской гвардейской военной базы, дислоцированной в соседней Республике Таджикистан;

Более 300 км пути: Военная колонна выдвинулась со своей базы и через межгосударственную границу преодолела расстояние более 300 километров до полигона в Сурхандарьинской области;

Доставленная техника: В составе колонны присутствуют многочисленные бронетранспортеры типа БТР, грузовые и вспомогательные машины марки «Урал», а также специальный автотранспорт.

Главная цель учений «Хамкорлик–2026»

Данные учебно-тактические мероприятия, проводимые в южном регионе, имеют важное значение в обеспечении региональной безопасности: