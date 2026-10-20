Военнослужащие Узбекистана и России начинают совместные учения (видео)

·97·Узбекистан
Военнослужащие Узбекистана и России начинают совместные учения (видео)

На южных рубежах Республики Узбекистан стартуют очередные масштабные военные учения. На полигонах Сурхандарьинской области пройдут совместные тактические учения Вооруженных Сил Узбекистана и России «Хамкорлик–2026».

Для участия в данных оборонительных и антитеррористических учениях воинские подразделения Российской Федерации официально прибыли на территорию нашей страны со своей боевой техникой.

300-километровый военный марш и состав колонны

Российские военнослужащие преодолели маршрут по специальной трассе, чтобы прибыть в район проведения учений:

  • Участие 201-й военной базы: К учениям привлечены подразделения 201-й российской гвардейской военной базы, дислоцированной в соседней Республике Таджикистан;

  • Более 300 км пути: Военная колонна выдвинулась со своей базы и через межгосударственную границу преодолела расстояние более 300 километров до полигона в Сурхандарьинской области;

  • Доставленная техника: В составе колонны присутствуют многочисленные бронетранспортеры типа БТР, грузовые и вспомогательные машины марки «Урал», а также специальный автотранспорт.

Главная цель учений «Хамкорлик–2026»

Данные учебно-тактические мероприятия, проводимые в южном регионе, имеют важное значение в обеспечении региональной безопасности:

  • Антитеррористические операции: В ходе учений будут отработаны оперативные действия по обнаружению, окружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований;

  • Боевое содружество: Военнослужащие двух стран укрепят навыки совместных действий на основе современной тактики в горной и пустынной местности, координации систем связи и повышения боевой подготовки;

  • Пограничная безопасность: Данные полевые учебные сборы направлены на поддержание стабильности в регионе и предотвращение возможных угроз.

Хамкорлик–2026Вооруженные Силы Узбекистана и РоссииСурхандарьинские полигоныАнтитеррор
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Узбекистане сотни женщин старше 50 лет выходят замуж и начинают жизнь зановоВ Узбекистане сотни женщин старше 50 лет выходят замуж и начинают жизнь заново9 октября 14:21Марко Рубио прибудет в Узбекистан: в Самарканде пройдет исторический саммит!Марко Рубио прибудет в Узбекистан: в Самарканде пройдет исторический саммит!28 сентября 18:21Узбекистан и ДФК США: обсуждены крупные проекты в сфере транспорта и медициныУзбекистан и ДФК США: обсуждены крупные проекты в сфере транспорта и медицины23 сентября 16:55Завершился визит Шавката Мирзиёева в Сербию: основные итогиЗавершился визит Шавката Мирзиёева в Сербию: основные итоги8 сентября 21:44Новые истребители в небе Узбекистана: закупленные в Китае самолеты J-10CE (видео)Новые истребители в небе Узбекистана: закупленные в Китае самолеты J-10CE (видео)30 августа 22:15В издании Те Чосун Даилй опубликована историческая статья Шавката МирзиёеваВ издании Те Чосун Даилй опубликована историческая статья Шавката Мирзиёева14 сентября 11:02
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)
Кто в Узбекистане получает больше всего и каков средний доход?
Кто в Узбекистане получает больше всего и каков средний доход?