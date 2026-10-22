Как муж поздравил Мунису Ризаеву с днем рождения? (видео)

·88·Культура
Как муж поздравил Мунису Ризаеву с днем рождения? (видео)

Певица Муниса Ризаева 21 октября встретила свое 40-летие. Сначала артистка сообщила о своем дне рождения через видео на своей странице в Instagram, а вечером поделилась с поклонниками видеороликом, показывающим, как ее поздравил муж Арсений.

Под видео певица оставила подпись: «Меня поздравили вот так». В кадрах можно увидеть, как Арсений заходит к жене с большим букетом цветов в руках и поздравляет ее с днем рождения. Также приносят торт с зажженными свечами. Муниса загадывает желание перед тем, как задуть свечи на торте.

Артистка выразила благодарность мужу за подготовленный сюрприз и внимание.

Видео не осталось без внимания поклонников. В комментариях пользователи тепло отреагировали на красивое поздравление Арсения, поздравили Мунису Ризаеву с днем рождения и пожелали ей счастья, здоровья и семейного благополучия.

Муниса РизаеваАрсенийУзбекский шоу-бизнес
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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