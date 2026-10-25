Необычный инцидент в Шотландии: собаку, употребившую наркотик, спасли с горы

·69·Мир
Необычный инцидент в Шотландии: собаку, употребившую наркотик, спасли с горы

Лабрадор по кличке Токио, отправившийся в поход на гору Бен-Невис в Шотландии, неожиданно почувствовал себя плохо. Этот инцидент, произошедший на самой высокой горе Великобритании, стал причиной вызова специальной группы для спасения собаки.

Сообщается, что во время подъема Токио с хозяйкой Кристиной и ее семьей у него ослабли задние лапы и стало трудно передвигаться. Пес даже начал терять сознание. Хозяйка пыталась поднять и снести вниз животное весом около 24 килограммов, но справиться с этим не смогла.

После этого на помощь прибыла горно-спасательная служба Лохабера. Специалисты уложили Токио на специальные носилки и безопасно спустили с горы.

В результате ветеринарного осмотра выяснилось, что состояние собаки может быть связано с отравлением наркотическим веществом. Предположительно, во время прогулки Токио случайно съел каннабис, валявшийся на земле. Это вещество подействовало на его нервную систему и вызвало проблемы с передвижением.

К счастью, состояние собаки улучшилось, и она полностью выздоровела. Этот случай еще раз напомнил о важности не оставлять домашних животных без присмотра во время прогулок и не позволять им подбирать неизвестные предметы.

Бен-НевисГорно-спасательная служба Лохабералабрадор Токио
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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