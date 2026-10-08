В Шотландии родился первый за последние 18 лет детеныш капибары

·15·Мир
В Шотландии родился первый за последние 18 лет детеныш капибары

В Шотландии произошло долгожданное событие спустя 18 лет — в Эдинбургском зоопарке родился детеныш капибары. Самка по кличке Луна родила здорового малыша, обрадовав коллектив зоопарка.

Отмечается, что это первый детеныш капибары, родившийся в Шотландии за последние 18 лет. В настоящее время смотрители зоопарка внимательно следят за его развитием.

При рождении вес малыша составлял примерно 1,5–2,5 килограмма. Сотрудники зоопарка сравнили его вес с массой упаковки из шести банок напитка.

Сообщается, что мать-капибара Луна и отец Родни очень хорошо заботятся о малыше. Сам же кроха с каждым днем становится смелее и начинает активно изучать окружающую среду.

Пол малыша пока не определен. Этот вопрос прояснится после медицинского осмотра, после чего капибаре дадут кличку.

Эдинбургский зоопарккапибараЛунаРодни
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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