Шохжахон Джураев позволил поклоннице спеть на сцене (видео)

·37·Культура
Шохжахон Джураев позволил поклоннице спеть на сцене (видео)

В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых одна из поклонниц певца Шохжахона Джураева во время его концерта вышла на сцену и исполнила отрывок из его песни «Гулим».

На видео видно, как зрители дарят певцу цветы, среди них оказалась и поклонница, приехавшая из Таджикистана. Она вручила артисту цветы и попросила разрешения спеть немного из песни «Гулим». Шохжахон Джураев, поинтересовавшись, знает ли она слова, дал согласие на её выступление на сцене.

После того как поклонница исполнила отрывок из песни, зрители в зале встретили её аплодисментами.

Видео вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей. Некоторые тепло встретили исполнение девушки и похвалили её голос, другие же выразили критические мнения.

Шохжахон ДжураевГулимУзбекская эстрада
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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