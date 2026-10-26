Почему загрязняется воздух в Ташкенте и когда рассеется пыль?

·3·Узбекистан
Почему загрязняется воздух в Ташкенте и когда рассеется пыль?

В Узбекистане, в частности в городе Ташкенте, наблюдаемое загрязнение воздуха вызвано неблагоприятными метеорологическими условиями и природными факторами. Дефицит осадков, ветер и изменения в естественном обмене атмосферного воздуха влияют на качество воздуха. Об этом сообщил директор Национального центра изменения климата Фаррух Саттаров.

Отмечается, что до 26 октября текущего года в Ташкенте выпало всего 3,9 миллиметра осадков. Месячная норма составляет 23,7 миллиметра. Таким образом, количество осадков оказалось почти в шесть раз меньше нормы. Это затрудняет вымывание частиц пыли из воздуха осадками и создает условия для их накопления в атмосфере.

Неблагоприятные погодные условия участились на 57 процентов

Согласно научным наблюдениям, за последнее десятилетие произошли изменения в процессах, связанных с естественным обменом атмосферного воздуха. В частности, в холодное полугодие неблагоприятные метеорологические условия, связанные с сильным ветром и нехваткой осадков, участились на 57 процентов по сравнению с предыдущими годами. Подобные ситуации могут затруднить естественное очищение воздуха.

Национальный комитет по экологии и изменению климата отслеживает изменения качества воздуха с помощью станций мониторинга и спутников. Данные, полученные на основе модели SILAM за период с 1 по 26 октября, были сопоставлены с индексом качества воздуха AQI.

Анализ показал, что в моменты проникновения пылевых масс в Ташкент и прилегающие районы индекс качества воздуха также повышался. Например, 4–5 октября наблюдались осадки, и индекс AQI находился на уровне 66–71. В последующие дни на фоне отсутствия осадков и накопления пыли качество воздуха ухудшилось.

В Ташкенте и соседних областях зафиксированы пылевые массы

На снимках, полученных с европейской платформы EUMETSAT и спутника Meteosat, 25–26 октября в городе Ташкенте и его окрестностях были зафиксированы крупные пылевые массы. Этот процесс охватил город Ташкент и Ташкентскую область, а также частично Сырдарьинскую и Джизакскую области.

Согласно прогнозам специалистов, влияние пылевых масс и неблагоприятные условия, связанные с загрязнением воздуха, могут сохраняться до начала следующей недели.

В сообщении подчеркивается, что для правильной оценки качества воздуха важно проводить комплексный анализ метеорологических условий, движения пылевых масс и данных мониторинга. Таким образом, на загрязнение воздуха в Ташкенте влияют не только пыль, но и дефицит осадков, а также изменения в естественном обмене атмосферы.

Воздух Ташкентазагрязнение воздухаНациональный центр изменения климатаиндекс AQI
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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