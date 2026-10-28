Болезненное поражение в Карши: «Насаф» уступил «Аль-Кувейту» на своем поле

В рамках 3-го тура группы «А» Лиги чемпионов АФК 2 (ЛЧА-2) каршинский клуб «Насаф» на глазах у своих болельщиков принимал кувейтский «Аль-Кувейт» и потерпел болезненное поражение со счетом 0:1.

После этого поражения команда Рузикула Бердыева, набравшая всего 1 очко в трех турах, резко снизила свои шансы на выход в следующий этап турнира — плей-офф. В свою очередь, «Аль-Кувейт», добывший ценную победу на выезде, довел количество своих очков до 6 и укрепил позиции в группе.

Матч на стадионе «Марказий»: единственный гол в первом тайме

Встреча на стадионе «Марказий» в городе Карши прошла в напряженной борьбе и была богата на острые моменты:

Решающий удар: Единственный гол, решивший судьбу матча, был забит на 40-й минуте игроком кувейтской команды Мухаммедом Дахамом, что позволило гостям уйти на перерыв с преимуществом;

Изменения во втором тайме: В начале второй 45-минутки Рузикул Бердыев произвел ряд замен в составе — на поле вышли Зафармурод Абдурахматов, Акрам Комилов, Пата Гудушаури и Юсуф Отубанджо, что усилило линию атаки;

Безуспешное давление: Серия опасных атак и давление каршинцев с целью восстановить равновесие не принесли результата из-за плотной обороны соперника и тактических действий гостей, направленных на затягивание времени.

Протокольные данные и положение в группе

ЛЧА-2. 3-й тур. Группа «А»

«Насаф» (Узбекистан) — «Аль-Кувейт» (Кувейт) 0:1

28 октября, Карши, стадион «Марказий»

Гол: Дахам (40);

Состав «Насафа»: Абдувахид Нематов, Голиб Гайбуллаев (Зафармурод Абдурахматов, 46), Умар Эшмуродов, Алибек Давронов, Шароф Мухиддинов (Дилшод Муртазоев, 83), Мурод Рахматов, Ойбек Рустамов, Сардор Бахромов (Акрам Комилов, 46), Аббос Гуломов (Пата Гудушаури, 63), Аденис Шала, Бобур Абдухоликов (Юсуф Отубанджо, 63);

Предупреждения: Мархун (45), Зола (53), Биррахма (67), Аль-Карзаи (90+3);

Конкуренция в группе: Второй матч в этой группе пройдет в Бахрейне, где местный «Аль-Халидия» (1 очко) сразится с клубом из ОАЭ «Аль-Вахда» (6 очков).

Теперь для подопечных Рузикула Бердыева оставшиеся три матча группового этапа станут настоящими «финалами», и для выхода в плей-офф в каждой игре потребуется только победа.